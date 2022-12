Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (29.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Sartorius habe sich im Wochenvergleich stark präsentiert. Das Papier sei im Wochenvergleich mit plus 3,3 Prozent der stärkste DAX-Wert. Am heutigen Donnerstag lege Sartorius 0,5 Prozent zu. Der Laborzulieferer komme bei seinen Wachstumsplänen nach eigenen Angaben schneller voran.Aktuell liege der DAX-Konzern etwa zwei Jahre vor dem eigenen Plan, habe Unternehmenschef Joachim Kreuzburg der Deutschen Presse-Agentur gesagt. 2022 sei das dritte Jahr einer intensiven Wachstumsphase gewesen, so Kreuzburg. "Das war eine sehr erfolgreiche Phase".Nach einem starken Plus in den Jahren 2020 und 2021 sei 2022 erneut ein zweistelliges Wachstum erzielt worden. Gegenüber den zwei Vorjahren, in denen die Umsätze auch durch die Pandemie angekurbelt worden seien, sei eine "Normalisierung" zu verspüren. So hätten Kunden weniger Bestände gehortet, da Lieferketten-Probleme abgenommen hätten.2021 habe Sartorius das Umsatzziel für 2025 auf fünf Milliarden Euro erhöht. "Aber unsere Ziele für 2025 bleiben grundsätzlich unverändert, weil sich die Markt-Fundamentaldaten nicht geändert haben", so Kreuzburg. Schließlich werde sich die Zahl der Patienten und benötigten Medikamente in den kommenden Jahren voraussichtlich nicht ändern."Der Aktionär" bleibt für die Aktie von Sartorius zuversichtlich. Vorsichtige Anleger warten allerdings ein klares charttechnische Signal ab, so Marion Schlegel. Der Sprung über die 200-Tage-Linie bei rund 375 Euro wäre ein solches. Nach unten sichere ein Stopp unterhalb des Jahrestiefs von 293,30 Euro bei 280 Euro ab. (Analyse vom 29.12.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link