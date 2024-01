Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

319,60 EUR -3,65% (04.01.2024, 14:47)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

319,70 EUR -3,47% (04.01.2024, 14:36)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (04.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Die Sartorius-Aktie zähle am heutigen Donnerstag zu den Flops im DAX. Der Titel verliere am späten Vormittag 0,3 Prozent auf 330,20 Euro. Belastet habe dabei eine Herabstufung durch die Deutsche Bank von "Buy" auf "Hold".Deutsche Bank-Research-Analyst Falko Friedrichs habe das neue Votum mit einer hohen Bewertung begründet. So belaufe sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis der Schätzungen für 2025 auf 49. "Das lässt keinen Spielraum für etwaige Enttäuschungen", habe der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Sorgen hätten der fortgesetzte Lagerabbau im Segment Bioprocess Solutions und die anhaltende Schwäche im Laborgeschäft bereitet.Ein starker Ausblick auf 2024 und positive neue mittelfristige Ziele sollten laut der US-Bank JPMorgan dagegen zum Kurstreiber für die Sartorius-Vorzüge werden. Zur Vorlage der Zahlen zum Schlussquartal 2023, die der Laborausrüster zusammen mit seiner französischen Tochter Sartorius Stedim Biotech am 26. Januar präsentieren werde, dürfte Sartorius positiv überraschen, habe JPMorgan-Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag veröffentlichten Studie geschrieben. Er habe der Aktie daher den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Das Rating sei auf "Overweight" belassen worden.Laut Vosser rechne der Markt für 2024 mit einem recht geringen Wachstum der Sparte Bioprocess Solutions (BPS), in der Sartorius das Produktportfolio zur Herstellung von Biopharmazeutika bündle. Er indes gehe von einem mittleren bis hohen einstelligen Umsatzwachstum aus und auch von einer verbesserten BPS-Auftragslage im Schlussviertel 2023.Die Sartorius-Aktie habe sich im vergangenen Jahr alles andere als erfreulich entwickelt. Zum Jahresende hin habe das Papier aber einen Teil seiner Verluste wettmachen können. Kann Sartorius bei der Zahlenvorlage überzeugen, ist durchaus Spielraum nach oben vorhanden, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2024)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link