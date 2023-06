unter folgendem Link.



Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

354,70 EUR +2,69% (16.06.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

355,50 EUR +2,92% (16.06.2023, 17:35)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (17.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Sartorius-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Zu einer ungewöhnlichen Zeit habe der Göttinger Laborzulieferer die Anleger geschockt. Aufgrund einer anhaltenden und allgemeinen schwachen Nachfrageentwicklung habe Sartorius die Umsatz- und Margenprognose deutlich nach unten revidiert. An der Börse dürfte das zur Wiederaufnahme des Handels am Montag für deutliche Verluste sorgen.Sartorius rechne für das Gesamtjahr 2023 nun mit einem Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich - ohne Berücksichtigung des Corona-Geschäfts würden die Erlöse im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zurückgehen. Zuvor habe der DAX-Konzern noch ein Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt, ohne das Corona-Geschäft sogar im oberen einstelligen Prozentbereich.Die geringeren Volumina würden sich zudem auch auf die EBITDA-Marge auswirken. Hier stelle der Konzern nun nur noch etwa 30% in Aussicht. Bisher sei eine Marge etwa auf dem Niveau des Vorjahres angepeilt worden, als diese bei 33,8% gelegen habe.Das Ausmaß der Umsatz- und Gewinnwarnung sei heftig. Es werde spannend, wie stark die Kursverluste am Montag ausfallen würden. Die jüngste charttechnische Erholung dürfte damit in jedem Fall Geschichte sein, die Jahrestiefs würden wieder in den Fokus rücken, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU