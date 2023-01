Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (09.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Die Aktie von Sartorius sei zu Wochenbeginn erneut gefragt. Mit einem Plus von 2,4 Prozent führe sie derzeit die Gewinnerliste des Tages im DAX vor HeidelbergCement und Covestro an. Sie profitiere dabei von weiteren positiven Analystenkommentaren. Die US-Investmentbank Morgan Stanley habe das Kursziel für Sartorius von 450 auf 465 Euro angehoben.Morgan Stanley versehe die Aktie dabei mit der Einstufung auf "overweight". Analyst James Quigley und sein Kollege Mark Purcell würden in ihrer jüngsten Branchenstudie mit einer Rotation der Anleger von defensiven in zyklische und wachstumsträchtige Pharma-Aktien rechnen. Im Life-Science-Bereich würden beim Laborausrüster Sartorius nur begrenzte Risiken für die diesjährigen Ziele gesehen, aber Luft nach oben für die Mittelfristziele im Jahr 2025.Die Schweizer Großbank UBS habe das Kursziel für Sartorius zwar von 470 auf 460 Euro gesenkt, aber die Einstufung ebenfalls auf "buy" belassen. Der europäische Pharmasektor werde derzeit so hoch bewertet, wie seit 20 Jahren nicht mehr, so Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar sei für 2023 mit einem prozentual hohen einstelligen Gewinnwachstum zu rechnen, dennoch sehe er nur wenig Potenzial für eine weitere Aufwertung. Innerhalb des Sektors sei er von den großen Namen wenig überzeugt und empfehle daher die Aktien von Merck KGaA, Sartorius/Stedim und Bayer als seine "Top-Picks".In der vergangenen Woche habe sich zudem bereits J.P. Morgan optimistisch für die Aktie von Sartorius gezeigt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link