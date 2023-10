Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (18.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Sartorius-Aktionäre hätten es derzeit nicht leicht. Binnen weniger Wochen sei das Papier massiv eingebrochen und habe sogar ein Drei-Jahres-Tief markiert. Doch der Absturz könnte noch weiter gehen, denn aus technischer Sicht sei die nächste signifikante Unterstützung noch ein deutliches Stück entfernt und bereits am Donnerstag würden die Q3-Zahlen warten.Nachdem sich auf dem Wochenchart ein sogenanntes Death Cross - dabei kreuze der GD50 den GD200 von unten nach oben - gebildet und dadurch ein starkes Verkaufssignal ausgelöst habe, sei es rasant abwärts für die Sartorius-Aktie gegangen.Da der Titel in der letzten Woche auch unter das vorherige Jahrestief bei 291,90 Euro gerutscht sei, habe sich der Abverkauf beschleunigt, weshalb nun sogar der Weg bis in den Bereich der Vor-Corona-Hochs frei sei. Diese würden sich in einer Zone zwischen den Marken von 230 und 243 Euro befinden.Sollte das Unternehmen nach den schwachen vorläufigen Quartalszahlen auch bei den finalen Zahlen am Donnerstag enttäuschen, könnte der Kurs schon bald in den erwähnten Bereich fallen. Erst dort bestehe aus technischer Sicht wieder die Chance, einen nachhaltigen Boden auszubilden.Anleger halten deshalb Abstand, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link