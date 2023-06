mit Material von dpa-AFX



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Sartorius-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Minus 14,9 Prozent! So einen Tageseinbruch würden Anleger bei einer DAX-Aktie eher selten sehen. Für den Kurs von Sartorius sei es heute tatsächlich so tief abwärts gegangen. Zeitweise seien die Anteile des Laborausrüsters sogar noch tiefer gehandelt worden. Auslöser für den Kursrutsch sei eine Gewinnwarnung gewesen. Inzwischen hätten die ersten Analysten reagiert - und ihre Prognosen angepasst.Die Gewinnwarnung von Sartorius sei eigentlich keine Überraschung gewesen. Das Problem sei allerdings das Ausmaß. Laut Morgan Stanley falle das Ausmaß der Sartorius-Warnung noch gravierender aus als selbst die pessimistischsten Erwartungen für das Geschäftsjahr 2023.Das Ausmaß der Warnung deute darauf hin, dass es auch im zweiten Quartal keine Besserung geben werde, so Berenberg nach einem Gespräch mit dem Management. Auch Gespräche mit Sartorius-Kunden hätten ergeben, dass sich der Lagerabbau erst einmal fortsetzen könne. Berenberg habe bereits im April vor den Sartorius-Zahlen vor einem schwachen Jahresbeginn gewarnt.Die UBS habe kritisiert, dass das Unternehmen noch im April mehrfach seine Jahresziele bekräftigt habe.Zwar sei die schwache Nachfrage keine gute Nachricht, doch die Unternehmensstory an und für sich sei intakt, habe Warburg Research geschrieben. Eine Prise Optimismus, die aber nicht alle teilen würden. Die DZ BANK habe jedenfalls ihre Empfehlung "verkaufen" für die Sartorius-Aktie bestätigt und das Kursziel von 273 auf 220 Euro gesenkt. Die unveränderten Mittelfristziele bis 2025 würden ambitioniert wirken. Möglicherweise gebe es dazu neue Informationen mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts am 21. Juli.AlsterResearch habe Sartorius von "halten" auf "verkaufen" abgestuft. Das Kursziel sei von 320 auf 350 Euro gesenkt worden. Begründung: höheres Risiko, niedrigere Prognosen und Zweifel an den Langfristaussichten. Die mittelfristigen Ziele seien ehrgeizig und wohl nur durch teure Zukäufe zu erreichen.Immerhin: Die Sartorius-Vorzüge hätten heute gegen Handelsende knapp über 300 Euro schließen können. Fundamental und charttechnisch sei die Aktie trotzdem massiv angeschlagen.Die Aktie war zuletzt keine "Aktionär"-Empfehlung mehr. Längerfristig werden große Investoren womöglich erst einmal bessere Zahlen abwarten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die Wachstumsstory bei Sartorius grundsätzlich intakt ist, so Lars Friedrich. (Analyse vom 19.06.2023)