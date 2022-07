Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

400,00 EUR +4,19% (21.07.2022, 09:23)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

394,40 EUR +2,92% (21.07.2022, 09:08)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (21.07.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius bleibe weiter auf Wachstumskurs. Der Umsatz des DAX-Konzerns sei in den ersten sechs Monaten auch dank Übernahmen im Jahresvergleich um knapp 27 Prozent auf rund 2,06 Milliarden Euro gestiegen und habe damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Aktie könne am Morgen auf Tradegate gut ein Prozent zulegen.Auch der Auftragseingang sei hoch geblieben und habe im ersten Halbjahr mit knapp 2,17 Milliarden Euro nur leicht unter dem Wert des Vorjahres gelegen, das von einer regen Nachfrage von Corona-Impfstoffforschern und Herstellern getrieben worden sei."In einem zunehmend herausfordernden Umfeld hat sich Sartorius im ersten Halbjahr gut entwickelt. Beide Sparten sind deutlich gewachsen", habe Konzernchef Joachim Kreuzburg den bisherigen Jahresverlauf beschrieben. Das bereinigte Betriebsergebnis (bereinigtes EBITDA) habe von Januar bis Juni auf 697,5 Millionen Euro nach 555,3 Millionen im Vorjahr angezogen. Der bereinigte Gewinn unter dem Strich habe 334 Millionen Euro erreicht, knapp 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Sartorius habe die Jahresziele bestätigt. Firmenlenker Kreuzburg habe allerdings erneut auf die hohen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten verwiesen, die für angespannte Lieferketten gesorgt hätten. Damit seien auch Prognosen weiterhin sehr unsicher.Der Konzernumsatz solle sich im laufenden Jahr um etwa 15 Prozent bis 19 Prozent erhöhen, mit einem darin enthaltenen nichtorganischen Wachstumsbeitrag aus Akquisitionen von etwa zwei Prozentpunkten. Auf der Ertragsseite rechne Sartorius weiter mit einer operativen EBITDA-Marge von etwa 34 Prozent.Die Aktie gewinne am frühen Morgen 1,6 Prozent auf 389,90 Euro. Die nächste Hürde, die es zu überwinden gelte, sei die psychologisch wichtige 400-Euro-Marke. Darüber warte die 200-Tage-Linie. Erst ein Sprung darüber würde das charttechnische Bild deutlich aufhellen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.07.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link