Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (31.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Die Vorzugsaktien von Sartorius hätten ihre jüngste Erholung am Montag fortgesetzt. "Aktionär"-Leser würden sich indes über ein Plus von mehr als 20 Prozent innerhalb von fünf Wochen freuen. Schaffe es die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers nun den nächsten Widerstand zu überwinden, bestehe noch mehr Aufwärtspotenzial.Schon am vorvergangenen Freitag habe die Sartorius-Aktie erste Stärke gezeigt und den Tag mit einem Plus von 6,4 Prozent beendet. Dabei habe sie den GD50, der aktuell bei 267,20 Euro verlaufe, mühelos übersprungen.In den darauf folgenden Tagen habe sich der Ausbruch über den Widerstand in Form von weiterer Kursstärke bestätigt. Sartorius habe nicht nur das Juni-Hoch bei 295,50 Euro überwinden, sondern sogar die psychologisch wichtige 300-Euro-Marke knacken können.Anschließend habe die Aktie sogar das Gap aus dem April geschlossen und mit dem Stand von 310,50 Euro ein neues Drei-Monats-Hoch erreicht. Allerdings hätten die Bullen den Kurs nur zwischenzeitlich über die 200-Tage-Linie bei 305,50 Euro drücken können, ein Tagesschlusskurs über dieser Marke sei ihnen verwehrt geblieben.Diese hätte als erstes Ziel das März-Hoch bei 330,50 Euro. Allerdings käme es nicht überraschend, wenn auf das Break dieses Widerstands ein neues Jahreshoch über 375,50 Euro folge.Die Kaufempfehlung in Ausgabe 26/23 sei zum perfekten Zeitpunkt gekommen. Könnten die Vorzüge von Sartorius nun auch auf Tagesbasis über der 200-Tage-Linie schließen, rücke das Jahreshoch in greifbare Nähe.Anleger, die beim Empfehlungskurs von 304 Euro gekauft haben, können den Stopp auf den Einstieg nachziehen, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Sartorius-Vorzugsaktie. Wer noch nicht investiert sei, gehe eine Position ein. (Analyse vom 31.07.2023)