XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

269,20 EUR -1,39% (16.11.2023, 09:00)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (16.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Sartorius: Erholung im Abwärtstrend - ChartanalyseDie Aktie von Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) befindet sich seit dem Abprall an der Unterstützung um 215 EUR nach dem Verlaufstief vom 31. Oktober bei 215,30 EUR in einer Erholung im übergeordneten Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Erholung habe sich dabei deutlich ausgedehnt und befinde sich einer Extension. Die übliche Anlaufmarke einer Erholung in der Extension sei der 50er-EMA, der aktuell im Bereich von 281,30 EUR notiere und am Vortag fast erreicht worden sei.Die Sartorius-Aktie könnte die Erholung im Abwärtstrend bis in den Bereich des 50er-EMA fortsetzen, hier ein Verlaufshoch bilden und wieder nach unten abprallen. Eine Korrektur sollte dann zunächst erneut den 10er-EMA bei aktuell 256,26 EUR anlaufen, wobei ein Durchbruch unter den 10er-EMA ein weiteres Schwächesignal generieren und einen Rücklauf bis zur Unterstützung bei 216 EUR wahrscheinlich machen würde. Komme es hingegen zu einem nachhaltigen Durchbruch über den 50er-EMA, würde sich die Lage deutlich aufhellen und der Widerstand um 295 EUR wohl die nächste Zielmarke sein. (Analyse vom 16.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:272,10 EUR -0,87% (16.11.2023, 09:13)