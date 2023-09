Börsenplätze Sartorius-Aktie:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (08.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) unter die Lupe.Sartorius habe über seine Tochtergesellschaft Sartorius Finance B.V. Anleihen mit einem Volumen von drei Milliarden Euro begeben. Die Emission, die sich an institutionelle Anleger richtete und mehr als sechsfach überzeichnet gewesen sei, umfasse vier Tranchen mit Laufzeiten von drei bis zwölf Jahren, die mit Kupons zwischen 4,313 Prozent und 4,940 Prozent verzinst würden.Sartorius habe die Zulassung der Anleihen zum Handel am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse beantragt. "Diese Transaktion ist ein herausragender Erfolg für Sartorius. Sie bestätigt unser Ansehen und das Vertrauen der Kapitalmärkte in das Unternehmen und seinen strategischen Kurs", habe Rainer Lehmann, CFO und Mitglied des Vorstands von Sartorius gesagt.Das Unternehmen plane, den Nettoerlös aus der Anleiheemission zur Ablösung der Brückenfinanzierung der Akquisition von Polyplus und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.Vor Kurzem habe Sartorius ein Investment-Grade-Rating von der Ratingagentur S&P Global Rating erhalten. In seinem ersten Kreditrating sei Sartorius eine Bonitätsbewertung im soliden Investment-Grade-Bereich bescheinigt worden. Die internationale Ratingagentur S&P Global Ratings habe ein langfristiges Emittentenrating von BBB mit stabilem Ausblick vergeben. Die Agentur habe insbesondere das führende Portfolio des Unternehmens für Life-Science- und Biopharma-Anwendungen, seine weltweite Präsenz, starke zugrundeliegende Markttreiber sowie die hohe finanzielle Disziplin des Sartorius-Managements gewürdigt.Die Sartorius-Aktie habe am Donnerstag positiv auf den erfolgreichen Abschluss der Anleihen-Platzierung reagiert. Aus charttechnischer Sicht wäre nun wichtig, dass die 200-Tage-Linie nachhaltig überwunden werden könne und auch der Widerstand im Bereich von 380 Euro.Investierte Anleger bleiben mit einem Stopp bei 280,00 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link