Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (01.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Seit gut drei Wochen gehees für die Sartorius-Aktie bergab. Das komme nach einer Rally von über 40% seit Mitte Oktober nicht überraschend. Der Rücksetzer könnte sogar das nötige Krafttanken für die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sein. Das nächste Kaufsignal sei kurz davor, ausgelöst zu werden.Fast 16% habe die Sartorius-Aktie von ihrem Jahreshoch bei 375,50 Euro abgegeben. Nun aber befinde sie sich in einem interessanten Bereich, um den jüngsten Aufwärtstrend fortzusetzen. Denn der Kurs befinde sich exakt zwischen dem 50%- und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement bei 319,00 respektive 305,50 Euro. Dieser Bereich stelle eine starke Unterstützung dar und könnte den nächsten Impuls nach oben einleiten.Zudem sei das Chartbild kurz davor, ein so genanntes Golden Cross auszubilden. Dabei kreuze der GD50 den GD200 von unten nach oben und erzeuge so ein starkes Kaufsignal. Diese beiden charttechnischen Signale kombiniert, würden für eine baldige Trendwende sprechen. In diesem Fall sei das erste Ziel das Zwischenhoch bei 375,50 Euro, gefolgt von der runden 400-Euro-Marke.Sartorius werde seine Schwächephase voraussichtlich bald beenden. Höhere Kurse sollten folgen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.03.2023)Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: