Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sartorius blicke nach seinen vorläufigen Quartalszahlen pessimistischer auf das laufende Jahr. Nach einem rückläufigen Geschäft in den ersten neun Monaten erwarte das Management jetzt beim Umsatz im Gesamtjahr gegenüber 2022 ein Minus von etwa 17 Prozent, habe das Unternehmen am Donnerstagabend überraschend mitgeteilt. Die Aktie breche fast 14 Prozent ein und sei damit der größte Verlierer im DAX.Bisher sei Sartorius von einem Rückgang "im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich" ausgegangen. Die operative EBITDA-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) solle noch etwas über 28 Prozent erreichen nach bisher rund 30 Prozent. Im Vorjahr seien 33,8 Prozent erzielt worden.Die Aktie des DAX-Konzerns habe am Freitag ordentlich Federn gelassen. Der Kurs gebe derzeit 13,8 Prozent auf 277,30 Euro nach. Damit habe das Papier so wenig wie zuletzt im Sommer 2020 gekostet. Analysten hätten besorgt auf die Nachrichten reagiert.Richard Vosser von der US-Bank JP Morgan rechne mit entsprechenden Kürzungen der Schätzungen. Als zusätzlichen Unsicherheitsfaktor hebe er auch die angekündigte Überprüfung der Mittelfristziele hervor. Er vermute auch hier, dass Sartorius seine Prognosen deutlich kürzen könnte.Eigentlich habe Sartorius am Donnerstagabend seinen "grundsätzlich positiven mittel- und langfristigen Marktausblick" bestätigt. Man bleibe optimistisch, habe es laut Mitteilung geheißen. Für das Jahr 2024 erwarte die Unternehmensleitung profitables Wachstum. Genaueres würden Anleger aber erst im Januar erfahren. Allerdings habe es auch geheißen, die Mittelfristziele würden aktuell überprüft und eine Aktualisierung werde ebenfalls Anfang kommenden Jahres mitgeteilt.Das Analysehaus Warburg Research habe Sartorius von "buy" auf "hold" abgestuft. Analyst Michael Heider habe die Abstufung mit den erneut gesenkten Zielen des Laborausrüsters für 2023 begründet und auch damit, dass Sartorius die mittelfristigen Ziele überprüfe. Dazu komme eine noch immer hohe Bewertung, habe er in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben.Die Aktie von Sartorius sei mit dem heutigen Kurseinbruch unter die wichtige Unterstützung in Form das 52-Wochentiefs bei 291,90 Euro und unter den vom "Aktionär" empfohlenen Stopp bei 280,00 Euro gerutscht. Das Papier sei dementsprechend verkauft worden.Anleger sollten eine klare Beruhigung sowohl auf charttechnischer als auch auf fundamentaler Ebene abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Sartorius-Vorzugsaktie. (Analyse vom 13.10.2023)