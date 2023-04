Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Aktie:

Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (06.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach zuletzt positiven Analystenkommentaren könne die Aktie von Sartorius ihre Erholungsbewegung auch am heutigen Donnerstag fortsetzen. Das Papier gewinne 0,9 Prozent auf 393,80 Euro. Damit gehöre sie zu den zehn besten Werten des Tages im DAX. Am Mittwoch habe Sartorius ebenfalls bereits zulegen können und sei hinter der Deutschen Telekom als zweistärkster Wert des Tages aus dem Handel gegangen.Der Pharma- und Laborausrüster habe zuletzt mit einer Milliardenübernahme auf sich aufmerksam gemacht. Für rund 2,4 Milliarden Euro werde Sartorius über seine Tochter Stedim Biotech den Spezialisten für Technologien rund um Zell- und Gentherapien, Polyplus, übernehmen. Polyplus sei bisher im Besitz privater Investoren gewesen. Für Sartorius sei es der größte Zukauf in der Unternehmensgeschichte. Der Zukauf sei zwar aussichtsreich, allerdings könnte dieser eine Kapitalerhöhung nach sich ziehen. Die Aktie von Sartorius sei daraufhin unter Druck geraten. Im Bereich von 375 Euro scheine Sartorius nun aber einen Boden gefunden zu haben. Wichtig wäre aus charttechnischer Sicht, dass möglichst schnell auch die Rückeroberung der 38-Tage-Linie gelinge.Polyplus mit Sitz in Straßburg sei 2001 gegründet worden und habe Standorte in Frankreich, Belgien, den USA und China. Das Unternehmen habe seinen Fokus zuletzt über das Feld der Transfektionsreagenzien hinaus erweitert und mit Übernahmen in angrenzenden Technologien, wie der Plasmid-Entwicklung sowie der Herstellung von Proteinen und Plasmiden, sein Upstream-Angebot für Gentherapien sowie genmodifizierte Zelltherapien ausgebaut, so Sartorius."Der Aktionär" bleibt langfristig positiv gestimmt. Anleger sichern ihre Position mit einem Stopp bei 360,00 Euro nach unten ab, so Marion Schlegel. (Analyse vom 06.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Aktie: