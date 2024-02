Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

326,60 EUR -3,09% (19.02.2024, 14:59)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

326,60 EUR -3,29% (19.02.2024, 14:46)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen sowie akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions unterstützt Kunden mit einem breiten, auf Einweg-Lösungen fokussierten Produktportfolio bei der sicheren, schnellen und wirtschaftlichen Herstellung von Biotech-Medikamenten, Impfstoffen sowie Zell- und Gentherapeutika.



Mit rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten weltweit hat das Göttinger Unternehmen eine starke globale Präsenz. Sartorius ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien.



Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,4 Milliarden Euro. Rund 14.600 Mitarbeitende sind für Kunden rund um den Globus tätig. (19.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Sartorius gehöre im 1-Jahres-Vergleich zu den fünf schwächsten Werten im DAX. Das Papier habe in den vergangenen zwölf Monaten gut 22 Prozent nachgegeben. Noch deutlich schlechter hätten sich insbesondere Bayer (minus 52 Prozent) und Zalando mit einem Minus von 49 Prozent entwickelt. In den vergangenen Monaten habe sie sich aber von ihren Tiefs lösen können. Analysten würden sich derzeit zwar noch zurückhalten bei der Aktie zeigen, sähen aber erste positive Signale.Deutsche Bank Research habe zuletzt das Kursziel für Sartorius von 320 auf 316 Euro gesenkt. Die Einstufung laute weiterhin "hold". Als Grund für die Kurszielsenkung nenne Analyst Falko Friedrichs die jüngsten Kapitalmaßnahmen, die den bereinigten Gewinn je Aktie leicht verwässern würden. Grundsätzlich lobe er den Schritt aber insbesondere im Hinblick auf die schnellere Entschuldung. Zudem gewinne der Pharma- und Labordienstleister mittelfristig mehr finanzielle Flexibilität etwa für Zukäufe. Allerdings sei die Aktie nach wie vor nicht günstig.Das Analysehaus Warburg Research habe heute sein Kursziel von 285 auf 320 Euro angehoben, die Einschätzung aber weiterhin auf "hold" belassen. Analyst Michael Heider halte es trotz der angekündigten Finanzmaßnahmen zur Schuldenreduzierung noch für zu früh, um die Aktie zu kaufen. Ein bedeutender Geschäftsaufschwung sei aus seiner Sicht noch nicht erkennbar.Deutlich höhere Kursziele sähen unter anderem die US-Bank JP Morgan (Kursziel 365 Euro) und die Privatbank Berenberg. Berenberg-Analyst Odysseas Manesiotis habe das Ziel für Sartorius erst in der vergangenen Woche von 310 auf 346 Euro erhöht. Er rate auch zum Kauf der Aktie von Sartorius. Manesiotis erwarte, dass der Jahresanfang 2024 zunächst schwach ausfallen, der Auftragseingang jedoch schrittweise wieder anziehen dürfte.