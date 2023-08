Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

351,20 EUR -4,20% (18.08.2023, 16:05)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

351,50 EUR -4,48% (18.08.2023, 15:51)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (18.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Der anhaltende Pullback am Gesamtmarkt fordere sein nächstes prominentes Opfer. Mit einem Minus von über 4% würden die Vorzüge von Sartorius nicht nur am DAX-Ende rangieren, es stehe auch das Ende der jüngsten Erholungsbewegung zu befürchten.Die Bullen in der Vorzugsaktie von Sartorius hätten einen klaren Auftrag gehabt: Kaufen! Denn nach dem ersten gescheiterten Versuch, sich über den Widerstandsbereich zwischen 370 und 380 Euro hinwegzusetzen, habe angesichts der nachlassenden technischen Stärke mit einem zweiten Versuch die absehbar letzte Chance für einen Break bestanden. Genau diesen dürften die Käufer mit den Verlusten von heute vergeigt haben, denn Sartorius scheitere zum wiederholten Mal bereits an der Unterkante des Widerstandsbereiches und falle gleichzeitig unter die Abwärtstrendlinie. Gelinge den Käufern vor dem Wochenende nicht noch ein Wunder in Form eines Mega-Reversals, liege nicht nur die Tages-, sondern auch die Wochenkerze unter der Trendlinie. Weitere Abgaben in den kommenden Tagen und Wochen dürften dann kaum zu vermeiden sein.Die nachlassende Trendstärke werde auch durch den RSI angezeigt, der seinen Aufwärtstrend ebenfalls verlassen habe. Noch etwas besser gestalte sich die Lage im MACD, der zwar unter der Signallinie, aber im positiven Bereich notiere und damit anzeige, dass hier grundsätzlich noch ein Aufwärtstrend vorliege, sich dieser aber wahrscheinlich eine neue Gerade suchen und damit ein gemächlicheres Tempo einschlagen werde.Sollte der Abgabendruck anhalten, liege die nächste Unterstützung bei 345 Euro. Die dürfte allerdings nur dann eine Chance haben, wenn auch der Gesamtmarkt wieder mitspiele, andernfalls dürfte es Sartorius angesichts der nachlassenden Trendstärke kaum aus eigener Kraft schaffen. In diesem Fall sei der Bereich zwischen 315 und 320 Euro zu beachten. Gelinge hier eine Bodenbildung, habe die Aktie nicht nur neue mittelfristige Einstiegschancen, es würde sich mit einem Stopp bei 300 Euro außerdem ein aussichtsreiches Setup auch für Trader ergeben.Bereits investierte Anleger könnten an ihren Positionen festhalten und die bisherigen Gewinne laufen lassen. Wer noch nicht investiert sei, gedulde sich und bemühe sich zwischen 320 und 315 Euro um einen Einstieg, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link