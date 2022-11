Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Aktie:

302,00 EUR -0,33% (10.11.2022, 13:02)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Aktie:

302,00 EUR -1,63% (10.11.2022, 12:45)



ISIN Sartorius-Aktie:

DE0007165607



WKN Sartorius-Aktie:

716560



Ticker-Symbol Sartorius-Aktie:

SRT



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Aktie:

SARTF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (10.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165607, WKN: 716560, Ticker-Symbol: SRT, NASDAQ OTC-Symbol: SARTF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die aktuelle Bärenmarktrally am Gesamtmarkt habe zuletzt auch für Auftrieb bei der Sartorius-Aktie gesorgt. Damit sei der Schock nach den Zahlen zum dritten Quartal ebenfalls verdaut, da die Bullen den Kurs nach zwei Wochen bereits wieder um 16 Prozent in die Höhe getrieben hätten. Nun stehe die nächste wichtige Bewährungsprobe bevor.Die neuesten Zahlen am 19. Oktober zum dritten Quartal hätten für ein regelrechtes Börsenbeben bei der Sartorius-Aktie gesorgt. Der Laborausrüster habe zwar hohe Zuwächse beim Umsatz und Gewinn verzeichnen können, allerdings habe der Vorstand die Umsatzerwartungen für die kommenden Monate gedämpft. Anleger seien aus der Aktie geflüchtet, die in der Spitze innerhalb von einem Tag um bis zu 20 Prozent in die Tiefe gerauscht sei.Am Folgetag sei der Spuk allerdings bereits wieder vorbei gewesen und die Papiere hätten zur Erholung angesetzt. Damit sei die massive Unterstützungszone im Bereich der psychologisch wichtigen 300-Euro-Marke weiterhin standhaft geblieben. Mit dem Sprung über den technischen Widerstand bei 364 Euro sei am Dienstag ein frisches Kaufsignal generiert worden. Zudem sei der Kursanstieg beim Ausbruch mit 6,3 Prozent außergewöhnlich hoch, was als weiteres Zeichen der Dominanz der Bullen zu werten sei. Als nächstes Etappenziel stehe die 200-Tage-Linie bei aktuell 381 Euro im Fokus. Hier könne es zu einer kurzfristigen Verschnaufpause kommen, da auch der GD50 sowie der GD100 eine Hürde bilden würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Aktie: