Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

369,10 EUR +2,24% (05.01.2023, 12:30)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

367,90 EUR +1,91% (05.01.2023, 12:14)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (05.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Das Papier des Göttinger Laborzulieferers präsentiere sich am heutigen Donnerstag stark. Analysten hätten sich aber zuletzt uneins über die weitere Entwicklung der Sartorius-Vorzugsaktie gezeigt.JPMorgan habe den Aktien von Sartorius den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und erwarte damit kurzfristig positive Nachrichten von den Geschäftsjahreszahlen am 26. Januar. Zugleich habe Analyst Richard Vosser in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die europäische Pharma- und Biotechbranche jedoch das Kursziel der Vorzugsaktie von 570 auf 550 Euro gesenkt, aber sein "overweight"-Rating bekräftigt. Beim aktuellen Kurs bedeute dies immer noch ein Potenzial von rund 50%.Das Analysehaus AlsterResearch hingegen habe die Sartorius-Vorzugsaktie von "hold" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 310 auf 295 Euro reduziert. Der Laborausrüster dürfte schwache q4-Zahlen vorlegen, da konjunkturelle Belastungen das organische Wachstum begrenzt haben dürften, habe Analyst Harald Hof in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Er gehe zudem davon aus, dass Sartorius die langfristigen Ziele mit der Vorlage der vorläufigen Zahlen am 26. Januar revidieren werde.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: