Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

383,00 EUR +1,56% (18.10.2022, 09:06)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

376,10 EUR +0,89% (17.10.2022)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (18.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Sartorius veröffentliche am morgigen Mittwoch (19. Oktober) seine Zahlen für das dritte Quartal. In Finanzkreisen werde diskutiert, dass der Biopharmazulieferer und Laborausrüster trotz des aktuell schwachen Konjunkturumfelds gut abgeschnitten habe. Analysten würden für die DAX-Aktie im Vorfeld den Daumen heben.Getrieben von einer starken Nachfrage etwa von Pharmafirmen und Laboren sei Sartorius bis zuletzt auf Wachstumskurs geblieben. Der DAX-Konzern habe im ersten Halbjahr in ihren beiden Sparten starke Zuwächse verzeichnet, wenngleich der Corona-Rückenwind überraschend schnell nachgelassen habe. Das Management habe zuletzt im Sommer seine Ziele für das Jahr bestätigt. Und das, obwohl Konzernchef Joachim Kreuzburg mit weniger Corona-bezogenen Erlösen gerechnet habe als zuvor.Analysten würden erwarten, dass der der Umsatz im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um rund 18 Prozent auf rund 1,06 Milliarden Euro gestiegen sei. Der Zuwachs beim um Sondereffekte bereinigten Betriebsergebnis (bereinigtes EBITDA) dürfte indes etwas kleiner ausfallen, hier werde ein Plus von etwa 15 Prozent auf 357 Millionen Euro erwartet. Das würde sich allerdings negativ auf die Marge auswirken.Für 2022 stehe bislang ein währungsbereinigter Umsatzanstieg von 15 bis 19 Prozent im Plan, wobei rund 250 Millionen Euro aus pandemiebedingtem Geschäft erwartet würden. Zum Vergleich: 2021 habe Corona Sartorius noch Erlöse von rund einer halben Milliarde Euro beschert, Hersteller von Tests und Impfstoffen hätten bei den Niedersachsen bestellt. Die Umsatzeinbußen in diesem Geschäft habe Sartorius bisher jedoch durch Wachstum in anderen Bereichen kompensiert. Daher werde mit einer ähnlich hohen Profitabilität wie im Vorjahr gerechnet.Allerdings seien die Lieferkettenprobleme auch für die Niedersachsen ein Thema, ebenso wie die steigenden Produktions- und Energiekosten. Bislang habe Sartorius die höheren Ausgaben über Preisanhebungen an die Kunden weitergeben können. Doch die Zeiten würden unsicher bleiben, weshalb Konzernchef Joachim Kreuzburg die sonst bereits nach dem ersten Halbjahr übliche Einengung der Prognose auf die Bilanzpräsentation zum dritten Quartal verschoben habe. In das vergangene Jahresviertel falle zudem ein weiterer Zukauf: Sartorius habe die britische Firma Albumedix übernommen, einen Zulieferer für die Biopharmaindustrie.Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung auf "buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Nach den starken Zahlen zum ersten und zweiten Quartal rechne er mit einer anhaltend guten Umsatzdynamik des Pharma- und Laborausrüsters, die die starken Branchentrends widerspiegle, so Analyst Michael Leuchten. Der jüngste Kursrutsch sei ungerechtfertigt.Die Aktie konsolidiere derzeit den dynamischen Anstieg aus dem Sommer, der im Bereich um 450 Euro geendet habe.Risikobewusste Anleger können im Vorfeld der Zahlen einen Fuß in die Tür stellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Liefere Vorstand Kreuzburg die erwarteten Zahlen, dürfte der Titel wieder den Vorwärtsgang einlegen. Mit dem Sprung über den kurzfristigen Abwärtstrend würde ein frisches Kaufsignal mit ersten Ziel 450 Euro generiert. Im Anschluss wäre dann Luft bis in den Bereich der Analystenziele. Ein Stopp bei 335 Euro sichere die Position nach unten ab. (Analyse vom 18.10.2022)