354,70 EUR +2,69% (16.06.2023, 22:26)



355,50 EUR +2,92% (16.06.2023, 17:35)



DE0007165631



716563



SRT3



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (18.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Sartorius-Vorzugsaktie (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Sartorius habe am Freitagabend alle überrascht. Der Göttinger Laborzulieferer habe nach US-Börsenschluss mitgeteilt, nicht mehr ganz so hoffnungsfroh auf dieses Jahr zu blicken. Umsatz- und Gewinnprognose? Obsolet. Damit müsse auch die jüngste Erholungsbewegung der Sartorius-Aktie hinterfragt werden.Dass an der Mittelfristprognose festgehalten werde, dürften Anleger honorieren - nicht jedoch das gekappte Ziel für 2023. Für den Kursverlauf könne das nichts Gutes bedeuten. Ein Blick auf den Chart lasse die Vermutung zu: Gleich am Montag zur Handelseröffnung könnte es ungemütlich werden. Schließlich hätten Anleger am Freitag keine Gelegenheit mehr auf die Meldung des DAX-Konzerns zu reagieren.Die Aktie von Sartorius dürfte wieder in den kurzfristigen Abwärtstrend eintauchen, der seit Februar besteht. Erst Ende dieser Woche habe sie den Bruch geprobt und just am Freitag tatsächlich oberhalb der Trennlinie geschlossen. Aber es nütze alles nichts. Da als Reaktion auf die Prognosesenkung Kurse um 330 Euro realistisch seien, werde nun ein erneuter Test der Unterstützungszone bei 300 bis 310 Euro wahrscheinlicher.Am Montag dürfte es bei Sartorius wild zugehen. Anfänglich sei ein Einbruch auf 330 Euro realistisch, womöglich reiche der Abverkauf aber noch tiefer, könnte sogar die Unterstützungszone zwischen 300 und 310 Euro anlaufen. Die im April gerissene Kurslücke bleibe damit weiterhin vorerst offen, der Abwärtstrend intakt. Gleichwohl der Hinweis: Weil das mittelfristige Ziel des Unternehmens unangetastet bleibe, könnten Schnäppchenjäger die günstigeren Kurse im Sinne einer langfristigen Strategie nutzen, um ihre Positionen aufzustocken, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU