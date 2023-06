Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

311,10 EUR +2,61% (30.06.2023, 13:28)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

311,30 EUR +2,50% (30.06.2023, 13:15)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (30.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Nach einem vielversprechenden Start ins Jahr überwiege bei Sartorius die Enttäuschung: Operativ habe der Laborausrüster erst die Erwartungen des Marktes nicht erfüllen können und habe dann die Jahresprognose kappen müssen. Das sei für die Aktie, dem Outperformer der vergangenen Jahre schlechthin, freilich nicht folgenlos geblieben. Mit einem Minus von 17,8 Prozent enttäusche in 2023 auch die Performance. Im DAX würden aktuell nur Zalando und Vonovia noch schlechter notieren.Wenngleich die für dieses Jahr gestrichene Prognose zurecht niemandem gefallen könne, seien die langfristigen Aussichten des Unternehmens von den jüngsten Kurskapriolen unberührt: Der durch die Corona-Pandemie mitverursachte Life-Science-Boom dürfte Sartorius in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ein überdurchschnittlich hohes Wachstum bescheren; der aufgrund von hohen Lagerbeständen bei den Kunden verursachte Angebotsüberhang dürfte das Unternehmensergebnis nur vorübergehend belasten. Damit seien die Weichen für einen Einstieg in die Aktie fundamental gestellt.Technisch gestalte sich die Ausgangslage aktuell wie folgt: Seit November 2021 handle die Aktie in einem übergeordneten Abwärtstrend. Dieser verlaufe seit einem markanten Verlaufshoch im vergangenen Februar in einem engen Trendkanal, wobei sich die Aktie unmittelbar vor der Prognosesenkung an einem Ausbruch versucht habe, der durch die Kursreaktion infolge der gesenkten Prognose aber spektakulär gescheitert sei.Mit einem Minus von 15 Prozent habe Sartorius zwar heftig zurückgesetzt, notiere aber weiter im Abwärtstrendkanal und sei bislang nicht im Rahmen einer Trendbeschleunigung nach unten durchgereicht worden. Verhindert habe das die starke Horizontalunterstützung bei 300 Euro. Die sei zwar auf Tagesbasis wiederholt unterschritten worden, habe auf Wochenbasis aber standgehalten. Die Chancen, dass das auch in dieser Woche und damit zum Quartalswechsel der Fall sei, stünden gut.Erstes Aufwärtsziel wäre ein Angriff auf die aktuell bei 320 Euro verlaufende Abwärtstrendlinie, anschließend wäre das Gap bei etwa 345 Euro zu schließen. Das entspreche einem Kurspotenzial von knapp 13 Prozent. Sollte ein Rebound ausbleiben und der Boden bei 300 Euro auch nachhaltig unter Druck geraten, sei das erste Abwärtsziel die Unterkante des Abwärtstrends bei rund 280 Euro.Die Sartorius-Vorzugsaktie sei eine laufende Empfehlung von DER AKTIONÄR. Bislang gehe die Wette auf eine Bodenbildung im Bereich von 300 Euro auf, technisch stünden die Chancen auf einen Rebound nicht schlecht.Wer noch nicht investiert ist, kann daher bedenkenlos zugreifen, beachtet aber den Stopp bei 280 Euro, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2023)