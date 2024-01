Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (11.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Nach einer kurzen Verschnaufpause nehme die Aktie von Sartorius wieder Fahrt auf. Die Aktie gewinne gegen Mittag gut zwei Prozent auf 322,00 Euro. Damit sei sie derzeit der beste Wert des Tages im deutschen Leitindex DAX vor Zalando und Vonovia. Allerdings hänge die Aktie derzeit noch an einem wichtigen charttechnischen Widerstand fest.Die Aktie von Sartorius habe seit Ende Oktober 2023 wieder einiges an Boden gut machen können. Damals notiere der Wert noch bei gut 215 Euro. Nach einer Zwischenrally bis in den Bereich von 350 Euro sei dem Papier dann allerdings vorerst die Luft ausgegangen. Der Beginn des neuen Jahres sei von einer Konsolidierungsbewegung geprägt gewesen. Die 38-Tage-Linie habe hier aber guten Support bieten können. Nun gelte es, die wichtige 200-Tage-Linie zurückzuerobern. An diese sei die Aktie zuletzt wieder herangelaufen.Unterstützend dürfte dabei auch positive Analystenkommentar wirken. Die britische Investmentbank HSBC habe Sartorius von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 300 auf 370 Euro angehoben. Analyst Rajesh Kumar rechne in seiner neuesten Studie mit Erholungstendenzen in der weltweiten Biotech-Branche. Das Geschäft rund um Gen- und Zelltherapien von Sartorius sei zwar noch klein, der Bereich sei in der Pharmabranche aber einer der am schnellsten wachsenden. Nach der Polyplus-Übernahme sei der Laborzulieferer in diesem Bereich zudem viel stärker aufgestellt. Auch hätten sich die Geschäftsperspektiven insgesamt aufgehellt, nachdem 2023 der Lagerbestandsabbau durch Kunden belastet habe.