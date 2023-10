Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

245,30 EUR -4,25% (20.10.2023, 15:52)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

244,20 EUR -5,17% (20.10.2023, 15:38)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (20.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Nachdem die Sartorius-Vorzugsaktie am Donnerstag nach der Veröffentlichung der endgültigen Quartalszahlen noch deutlich habe zulegen können, müsse sie am heutigen Freitag schon wieder kräftig Federn lassen. Mit einem Minus von 3,9 Prozent auf 247,50 Euro sei sie derzeit der stärkste Verlierer des Tages im DAX.Damit markiere der DAX-Titel einen neuen Tiefstand seit Mai 2020. Seit der Prognosesenkung vor einer Woche betrage das Minus nun mehr als 20 Prozent.Die mittelfristigen Ziele der Göttinger stünden seit der Prognosesenkung für das laufende Jahr ebenfalls auf dem Prüfstand. Dies sorge bei den Anlegern weiterhin für Unbehagen. Entsprechende News dazu wolle Sartorius erst Anfang kommenden Jahres veröffentlichen.Warburg-Analyst Michael Heider habe nach der Telefonkonferenz zum schwachen dritten Quartal seine Prognosen zusammengestrichen und sein Kursziel auf 278 Euro gesenkt. Heider habe aber positiv hervorgehoben, dass sich das Management immerhin zuversichtlich gezeigt habe, dass die grundlegenden Markttrends intakt seien, und mittelfristig eine Rückkehr zu zweistelligen Wachstumsraten möglich sein sollte.Die Sartorius-Aktie sei mit dem jüngsten Kurseinbruch unter die wichtige Unterstützung in Form das 52-Wocchentiefs bei 291,90 Euro und unter den vom AKTIONÄR empfohlenen Stopp bei 280,00 Euro gefallen. Anleger sollten eine klare Trendwende abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Erst die Rückeroberung der 300-Euro-Marke würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen. (Analyse vom 20.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link