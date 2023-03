Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (31.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Die Aktie von Sartorius stehe zum Wochenschluss massiv unter Druck. Sie verliere am späten Vormittag mehr als sieben Prozent und sei damit der mit Abstand größte Verlierer im DAX. Grund sei die angekündigte Übernahme des französischen Anbieters innovativer Upstream-Technologien für Zell- und Gentherapien Polyplus und eine damit wohl einhergehende Kapitalerhöhung.Für etwa 2,4 Milliarden Euro übernehme die Tochter Sartorius Stedim Biotech die französische Polyplus von Privatinvestoren, so Sartorius. Sartorius werde zur Finanzierung der Transaktion für eine Übergangsphase einen Brückenkredit von J.P. Morgan erhalten, heiße es weiter. Sartorius plane, diesen Kredit durch langfristige Finanzinstrumente, zu denen auch eine Eigenkapital-Komponente gehören könnte, zu refinanzieren. Eine Kapitalerhöhung würde zu einer Verwässerung führen. Die Aktie stehe deswegen so deutlich unter Druck."Die innovativen Lösungen von Polyplus sind hoch komplementär zu unserem Portfolio, insbesondere mit Blick auf unser Angebot von Zellkulturmedien und kritischen Komponenten für die Entwicklung und Herstellung neuartiger Therapien. Zudem gibt es sehr starke Synergien mit unserem Downstream-Lösungsportfolio für die Produktion von Gentherapien", so René Fáber, Vorstandsmitglied für die Sparte Bioprocess Solutions von Sartorius.Die Aktie von Sartorius sei mit dem heutigen Kursrückgang nun wieder charttechnisch angeschlagen. Das Papier sei unter die wichtige 200-Tage-Linie zurückgefallen.Billig ist der Deal nicht, "Der Aktionär" bleibt aber bei seiner langfristigen positiven Einschätzung zur Aktie. Der Bereich, in den sich Sartorius einkauft, ist durchaus spannend und könnte sich trotz des stattlichen Preises langfristig lohnen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 31.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link