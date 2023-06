Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (28.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Nach schmerzhaften Verlusten in den vergangenen Tagen infolge der Gewinnwarnung stabilisiere sich der Kurs von Sartorius am Mittwoch. Am Nachmittag liege die Aktie mit 2,3 Prozent auf 298,60 Euro im Plus. Die Citigroup sehe für den DAX-Titel reichlich Potenzial. DER AKTIONÄR ebenfalls.375 Euro, so laute das Kursziel von Citigroup-Analyst Vineet Agrawal, für den Sartorius ein Top-Pick sei. Der Grund: die starken Perspektiven auf den Biologika-Endmärkten. Für das zweite Halbjahr hätten Umfragen auf eine Normalisierung der Lagerbestände hingedeutet. Die Aktie mache einen unterbewerteten Eindruck.Die Deutsche Bank habe das Kursziel nach der Gewinnwarnung zwar von 443 auf 360 Euro reduziert, das Votum aber auf "Kaufen" belassen. Nach dem Kurssturz gebe es für den Rest des Jahres nur noch begrenzte Abwärtsrisiken. Der Konsens könnte zwar nochmals etwas sinken, aber auch dies sei mittlerweile eingepreist.Sartorius mache keine einfache Zeit durch, doch an der starken Marktstellung habe sich nichts geändert. Nach dem Kursrückfall komme die Sartorius-Vorzugsaktie nur noch auf ein 2024er-KGV von 36, was neun Punkte unter dem 10-Jahres-Durchschnitt liege.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link