Laut mit der Angelegenheit vertrauten Quellen befinde sich Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in Gesprächen mit Grupo Viva Aerobus SAB über einen Großauftrag für Schmalrumpfflugzeuge, die die Expansion der mexikanischen Billigfluggesellschaft vorantreiben würden. Einzelheiten dazu könnten im Laufe des heutigen Tages bekannt werden und auf der heute beginnenden Paris Air Show bekannt gegeben werden. Inoffiziellen Informationen zufolge könnte es sich um einen Auftrag über bis zu 100 Flugzeuge handeln.



Die Aktien von MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, NASDAQ OTC-Symbol: MTUAF) würden um fast 5% steigen, nachdem die Finanzprognosen für das laufende Jahr angehoben worden seien. Wie die Analysten von Jefferies berichten würden, werde sich die Aufmerksamkeit nun auf die Paris Air Show richten, wo die Kommentare zu den GTF-Triebwerken, die die Aktien des Unternehmens in den letzten Wochen nach unten gezogen hätten, fallen könnten. Das Unternehmen sei jedoch der Ansicht, dass die Herausforderungen im Zusammenhang mit diesen Triebwerken bereits in den Preisen und Prognosen, die das Unternehmen früher veröffentlicht habe, berücksichtigt worden seien.



Die HSBC Bank habe ihre Empfehlung für die Aktien von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) auf "halten" herabgestuft und ein Kursziel von 46 Euro genannt. Die Aktien des Unternehmens würden derzeit fast 3,2% verlieren.



Kräftige Kursverluste würden heute die Aktien von Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) verzeichnen, die nach der Gewinnwarnung und der Senkung der Gewinnprognosen für dieses Jahr fast 15% verlieren würden. Morgan Stanley sei der Ansicht, dass das Ausmaß der Warnung der Sartorius AG weitaus schwerwiegender sei als die pessimistischsten Erwartungen für das Geschäftsjahr 2023, und erwarte, dass der Konsens für beide Unternehmen um etwa 20% fallen werde. Die Unsicherheit über die Fähigkeit von Sartorius, seine langfristigen Prognosen zu erreichen, könnte den Wert der Aktie beeinträchtigen, hätten die MS-Analysten hinzugefügt. (19.06.2023/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der erste Handelstag dieser Woche in Deutschland und in Europa bringt eine gemischte Anlegerstimmung, so die Experten von XTB.Die Stimmung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) wirke sich direkt auf die Notierungen an den anderen europäischen Börsen aus, die heute auf der Welle des Ausverkaufs in China fallen würden. Der Wirtschaftskalender für die heutige Sitzung sei relativ leer, was auch mit dem US-Feiertag zusammenhänge.Nachrichten: