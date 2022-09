Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

387,40 EUR -10,49% (16.09.2022, 18:28)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

387,20 EUR -7,68% (16.09.2022, 17:36)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 3,45 Milliarden Euro. Ende 2021 waren fast 14.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (16.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) unter die Lupe.Die Sartorius-Vorzugsaktie sei heute Morgen relativ stabil in den Handelstag gestartet. Die ersten Kurse hätten im Bereich von 418 Euro gelegen. Doch seitdem kenne die Aktie nur noch den Weg nach unten - mittlerweile sei ein Bruch der 100-Tage-Linie zu befürchten. Die Suche nach den Gründen für den kräftigen Rücksetzer habe nur wenig ergeben. Der Absturz erfolge quasi aus dem Nichts - weit und breit sei keine Meldung zu finden, die den Rücksetzer erklären könnte.Eine mögliche Erklärung könnte die Charttechnik liefern. Die Vorzüge waren an diesem Freitag unterhalb der 50-Tage-Linie gestartet und hätten sehr schnell die 200-Tage-Linie (413,37 Euro) unterschritten und damit ein Verkaufssignal generiert. Viele Trader dürften unterhalb der runden Marke von 400 Euro einen Stop-Loss platziert und den Abwärtstrend zusätzlich beschleunigt haben.Laut Bloomberg sei das Handelsvolumen der Aktie doppelt so hoch wie an den letzten 20 Tagen im Durchschnitt. Das Gleiche gelte auch für die Optionen. Auch das Interesse der Leser, die nach Nachrichten zum Göttinger Unternehmen suchen würden, sei deutlich gestiegen.Durch den Rückgang heute seien die Gewinne seit Kaufempfehlung im Februar aufgezehrt worden. Solange jedoch keine Nachrichten auftauchen würden, die den Rücksetzer erklären würden, sollten Anleger dabeibleiben. Der Stopp des "Aktionärs" liege noch weit unter dem aktuellen Niveau, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie: