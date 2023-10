Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Sartorius-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

271,00 EUR -2,34% (16.10.2023, 12:02)



XETRA-Aktienkurs Sartorius-Vorzugsaktie:

274,50 EUR -1,54% (16.10.2023, 11:48)



ISIN Sartorius-Vorzugsaktie:

DE0007165631



WKN Sartorius-Vorzugsaktie:

716563



Ticker-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SRT3



NASDAQ OTC-Symbol Sartorius-Vorzugsaktie:

SUVPF



Kurzprofil Sartorius AG:



Der Sartorius Konzern (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) ist ein international führender Partner der biopharmazeutischen Forschung und Industrie. Die Sparte Lab Products & Services konzentriert sich mit innovativen Laborinstrumenten und Verbrauchsmaterialien auf Forschungs- und Qualitätssicherungslabore in Pharma- und Biopharmaunternehmen und akademischen Forschungseinrichtungen. Die Sparte Bioprocess Solutions trägt mit einem breiten Produktportfolio mit Fokus auf Einweg-Lösungen dazu bei, dass Biotech-Medikamente und Impfstoffe sicher und effizient hergestellt werden.



Der Konzern wächst durchschnittlich zweistellig pro Jahr und ergänzt sein Portfolio regelmäßig durch Akquisitionen komplementärer Technologien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro. Ende 2022 waren ca. 16.000 Mitarbeiter an den rund 60 Produktions- und Vertriebsstandorten des Konzerns für Kunden rund um den Globus tätig. (16.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Sartorius-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der Sartorius AG (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3) unter die Lupe.Das angekündigte "Back to normal", fassen die Analysten von EQUI.TS GmbH ihre jüngste Studie zum Göttinger Unternehmen zusammen, verzögere sich.Nach über zehn Quartalen in Folge, in denen das coronabezogene Geschäft eine Sonderkonjunktur erzeugt habe, hätten in Q3/23 der Lagerabbau und die Investitionszurückhaltung angehalten, fahren die Researcher fort. Noch im Juli hätte der CEO Dr. Kreuzburg Anzeichen für eine Orderwende ab Q4/23 angedeutet, die im Übrigen weiterhin Grundlage auch der aktualisierten Finanzplanung für FY 23 sei. Diese falle aber wohl spürbar schwächer und/oder später als gedacht aus. Mit der Folge einer erneuten Absenkung der 23er Guidance.Die Wachstumstreiber in den Kundenmärkten müssten wohl neu bewertet werden. Das dämpfe auch die Aussichten für FY 24 ff - eine überarbeitete Mittelfrist-Guidance - "das neue Normal" - solle in 01/24 veröffentlicht werden. Die Strategie "Sartorius 2025", lange Zeit Richtschnur für Investoren, werde also überprüft.Die Q3/23-KPIs (Details am 19.10.23) hätten eine überraschend starke negative Dynamik (YoY in nom) gezeigt: Umsatz/ EBITDA-Marge: mit ca.- 23%/ - 695 BP.Auch die Q2/23-KPIs hätten eine anhaltende negative Dynamik gezeigt: Umsatz/ Orders/ EBITDA-Marge (YoY in nom): mit - 19,6%/- 33,5%/- 424 BP.Das Investorenvertrauen bleibe - wie die Visibilität - eingeschränkt.Das Chance-/Risiko-Verhältnis habe sich - nach zwischenzeitlicher Aufhellung - so gesehen wieder verschlechtert - der Aktienkurs habe das eingepreist.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, raten die Vorzugsaktien weiter zu halten. (Analyse vom 16.10.2023)