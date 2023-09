Wien (www.aktiencheck.de) - Die Neunmonatszahlen des schwedischen Textilhandelsunternehmens H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, NASDAQ Stockholm-Symbol: HM.B) liegen laut Analystenschätzungen leicht über den Erwartungen, was vor allem auf eine bessere Bruttomarge zurückzuführen sei, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die spanische Großbank Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2) (+1,7%) wolle im Rahmen ihrer neuen Ausschüttungspolitik für EUR 1,31 Mrd. eigene Aktien zurückkaufen. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörden stehe allerdings noch aus. Zusätzlich solle die Zwischendividende im Vergleich zum Vorjahr um 39% auf EUR 0,08 pro Aktie erhöht werden.Der Facebook-Konzern Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) (-0,4%) wolle mit einer neuen VR-Brille die reale Umgebung und digitale Inhalte enger miteinander verknüpfen. CEO Mark Zuckerberg habe dazu am Mittwoch das neue Headset Quest 3 vorgestellt. Mithilfe von Kameras solle der Raum dreidimensional aufgenommen werden, bevor der Nutzer digitale Objekte in die reale Umgebung einbetten könne. (28.09.2023/ac/a/m)