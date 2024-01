Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

92,63 EUR -0,92% (23.01.2024, 11:32)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

92,72 EUR -1,57% (23.01.2024, 11:28)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext Paris-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (23.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Große Pharma- und Bitoech-Gesellschaften seien weiter auf der Suche nach aussichtsreichen Pipeline-Assets. Dazu zähle auch der französische Vertreter Sanofi. Der Pharmagigant sei fündig geworden und greife nach der Biotech-Gesellschaft Inhibrx - mit einer ungewöhnlichen, aber hochinteressanten Deal-Struktur.Sanofi wolle alle Inhibrx-Aktien zum Preis von je 30,00 Dollar erwerben, was einem Gegenwert von 1,7 Milliarden Dollar entspreche. Zudem würden die Investoren des Übernahmeziels ein bedingtes Wertrecht (CVR) im Wert von weiteren 5,00 Dollar erhalten, welches beim Erreichen bestimmter regulatorischer Meilensteine ausgeübt werde. Zudem werde Sanofi die Inhibrx-Schulden bei Drittparteien begleichen.Damit werde der Weg für eine "neue Inhibrx" geebnet, in der alle Assets, außer das führende Programm INBRX-101, enthalten sein würden. An der neue Gesellschaft solle Sanofi acht Prozent kontrollieren. Zudem würden die Inhibrx-Altaktionäre je Anteil 0,25 Aktien am neuen Unternehmen erhalten. WKN A2PEYJ ) habe mit Alvelestat einen ähnlichen Wirkstoffkandidaten in der Pipeline. Die Briten möchten die Substanz zur Behandlung der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel-assoziierten Lungenerkrankung (AATD-LD) zur Zulassung führen.Sanofi sichere sich einen spannenden Entwicklungskandidaten über eine komplexe Deal-Struktur, der sich jedoch erst in einer relativ frühen klinischen Phase befinde. Im europäischen Pharma-Sektor gibt es nach Ansicht des AKTIONÄR allerdings derzeit aussichtsreichere Werte als das Papier der Franzosen, so Michel Doepke. (Analyse vom 23.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sanofi-Aktie: