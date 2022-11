Börsenplätze Sanofi-Aktie:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (04.11.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Eine jahrelange Zusammenarbeit der Pharmakonzerne Sanofi und AstraZeneca für ein Mittel gegen einen gefährlichen Atemwegsinfekt im frühen Kindesalter zahle sich aus: Die Europäische Kommission habe grünes Licht für das Medikament Nirsevimab zur Prävention von Erkrankungen der unteren Atemwege durch das Humane Respiratorische Synzytial-Virus (HRSV) bei Neugeborenen und Kleinkindern gegeben.Es sei die erste Zulassung für das Medikament mit dem Handelsnamen Beyfortus weltweit. Analysten würden dem Mittel für 2026 einen Jahresumsatz von mehr als 800 Millionen US-Dollar zutrauen.Das HRSV sei nach Unternehmensangaben ein weit verbreitetes und hochansteckendes saisonales Virus, mit dem sich fast alle Kinder bis zum Alter von zwei Jahren infizieren würden. Dabei könne es zu schweren Verläufen kommen, die einen Krankenhausaufenthalt notwendig machen oder gar zum Tod führen würden. Experten zufolge würden jährlich Zehntausende Kinder an einer HRSV-Infektion sterben. In klinischen Studien habe eine einzige Injektion die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die infizierten Kinder medizinische Hilfe benötigen würden.Die Zulassung sei ein zweiter Lichtblick in dieser Woche nach jahrzehntelangen Bemühungen von Wissenschaftlern um eine Therapie gegen das Virus. Am Dienstag habe der US-Konzern Pfizer vermeldet, dass sein HRSV-Impfstoffkandidat einen entscheidenden Endpunkt in einer Studie im Spätstadium erreicht habe.Die Aktie von Sanofi und AstraZeneca hätten nach ihrer Korrektur seit der Jahresmitte zuletzt bereits deutlich zulegen können. AstraZeneca-Aktionäre lägen seit der Empfehlung des "Aktionär" deutlich im Plus - Gewinne laufen lassen. Sanofi sei leider unglücklich ausgestoppt worden. Langfristig würden die Aussichten aber gut bleiben. Das Papier ist für konservative Anleger eine interessante Option im Sektor, so Marion Schlegel. (Analyse vom 04.11.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link