7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Sanofi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

85,70 EUR +1,59% (18.11.2022, 15:04)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

85,57 EUR +1,27% (18.11.2022, 14:58)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext Paris-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (18.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) weiterhin zu kaufen.Das dritte Quartal 2022 von Sanofi sei solide ausgefallen, mit mehrheitlich übertroffenen Erwartungen. Der französische Pharma-Riese habe einen Umsatz von insgesamt EUR 12,48 Mrd. (Konsens: EUR 12,06 Mrd.) erwirtschaftet, was im Vergleich zum Vorjahresquartal einem Plus von 19,7% (währungsbereinigt +9,0%) entspreche. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich um starke 32,1% (währungsbereinigt +17,9%) auf EUR 2,88 verbessert und sei damit in der Lage gewesen, die Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 2,67 um knapp 8% zu übertreffen.Das Ergebnis sei abermals von dem Blockbustermedikament Dupixent (Neurodermitis/Asthma) getrieben worden, welches einen Umsatz von EUR 2,31 Mrd. (währungsbereinigt +44,5%) generiert habe und somit 7,5% über den laut Bloomberg von Analysten im Schnitt erwarteten EUR 2,15 Mrd. angesiedelt gewesen sei. Die Gesamtzahl an Dupixent-Verschreibungen sei im Jahresvergleich um ganze 38% angestiegen, Neuverschreibungen sogar um 49%. Indes sei der Arzneistoff in den USA auch als erste Behandlungsmöglichkeit der seltenen Hautkrankheit Prurigo nodularis zugelassen worden.Die Vakzine-Sparte habe mit einem währungsbereinigten Plus von 23,5% auf EUR 3,32 Mrd. äußerst positiv hervorgestochen. Hier profitiere der Konzern von einer Rückkehr der globalen Bevölkerung zu einem "herkömmlichen Impfverhalten", vor allem bei Reise- und Grippeimpfungen. Allein Influenza-Vakzine vermochten es mit einem Umsatz von EUR 1,99 Mrd. den Bloomberg-Konsens von EUR 1,60 Mrd. um knapp 25% (!) zu übertreffen, so die Analysten der RBI.In Zuge des robusten Ergebnisses habe das Management den Ausblick für das Geschäftsjahr angehoben, wenn auch nur minimal. So rechne man nun mit einem währungsbereinigten Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von "ungefähr" 16% (zuvor: "ungefähr" 15%). Des Weiteren würden positive Währungseffekte im Ausmaß von 9,5 bis 10,5% erwartet.Die Sanofi-Aktie habe sich seit den markanten Kursrückgängen im August in Zusammenhang mit den bevorstehenden Rechtsstreitigkeiten rundum dem Medikament Zantac noch nicht erholt und werde dies aller Wahrscheinlichkeit auch erst mit neuen Informationen über die Verteilung des Rechtsrisikos und ersten konkreten Vorstellungen über mögliche Schadensersatzzahlungen. Die ersten Klagen gegen Sanofi würden kommenden Februar in Kalifornien abgehandelt und könnten für ein gewisses Maß an Aufschluss sorgen.Trotz dieser negativen Entwicklungen seien die Analysten der RBI vom Investment-Case Sanofi aufgrund der starken Fundamentaldaten weiterhin überzeugt, auch wenn es kurzfristig aufgrund der Rechtsstreitigkeiten etwas holprig werden könnte. Die geschätzten Umsatz- (8,3% vs. 2,7%) und Gewinnwachstumsraten (11,8% vs. 4,0%) des Konzerns für die Jahre 2021-2024e lägen deutlich über jenen der Vergleichsgruppe. Des Weiteren werde die Aktie zurzeit mit einem deutlichen Abschlag von 39% auf Basis von KGV, EV/Sales und EV/EBIT 2023e gehandelt und liege auf Basis derselben Kennzahlen knapp 20% unter ihrem historischen Schnitt.Aus diesem Grund bekräftigt Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, sowohl seine "Kauf"-Empfehlung als auch das Kursziel von EUR 110 für die Sanofi-Aktie. (Analyse vom 18.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen