Börsenplätze Sanofi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

101,54 EUR -0,55% (10.10.2023, 12:04)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

101,68 EUR -0,88% (10.10.2023, 12:10)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext Paris-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (10.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im EURO STOXX 50 übernehme in einem freundlichen Gesamtmarkt am Dienstag der Pharma-Riese Sanofi die rote Laterne. Der Grund für die deutliche Kursschwäche basiere auf dem Crash bei der Wirkstofftochter Euroapi. Die Gesellschaft kassiere ihre Ziele - und werde an der Börse mit einem Kurseinbruch von knapp 60 Prozent nach einer Handelsaussetzung massiv abgestraft.Beim Umsatz rechne Euroapi in diesem Jahr nur noch mit einem Plus zwischen drei und fünf Prozent. Zuvor habe die Sanofi-Tochter, an der der Pharma-Konzern laut Bloomberg immer noch knapp 30 Prozent kontrolliere, einen Zuwachs zwischen sieben und acht Prozent gerechnet. Die Kern-EBITDA-Marge solle sich nun zwischen neun und elf Prozent einfinden (zuvor: zwischen 12,5 und 13,5 Prozent).Schwerer wiege sicherlich die Verschiebung der Mittelfristprognosen für die Jahre 2023 bis 2026. Darüber hinaus wolle der europäische Wirkstoffforscher seine Strategie überdenken.Die Anleger würden sich laut einem ersten Analystenkommentar von Morgan Stanley zumindest bis zum Abschluss der strategischen Überprüfung an der Seitenlinie bleiben. Experte James Quigley senke seine Schätzung für das Kern-EBITDA um satte 23 Prozent, mit weiteren Kürzungen von 15 bis 19 Prozent.Euroapi enttäusche nicht zum ersten Mal die Anleger seit dem Börsengang im vergangenen Kalenderjahr. Das Vertrauen sei völlig dahin, es hagele bereits erste Downgrades von Analystenseite. Auch wenn die Aktie optisch günstig erscheine, sollten Anleger vorerst einen großen Bogen um den Titel machen. Erst mit mehr Visibilität vonseiten Euroapi sei ein potenzieller Einstieg zu überdenken.Auch Sanofi ist nach Ansicht des "Aktionär" derzeit kein Kauf, so Michel Doepke. (Analyse vom 10.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link