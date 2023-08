Börsenplätze Sanofi-Aktie:



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (16.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Große Pharma- und Biotech-Unternehmen befänden sich auf der Suche nach interessanten Übernahmezielen. Vor kurzem sei Biogen fündig geworden und habe die milliardenschwere Akquisition von Reata Pharmaceuticals angekündigt. Doch der Biotech-Riese sei nicht die einzige Gesellschaft gewesen, die ein Auge auf Reata geworfen habe.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg in Bezug auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen berichte, habe sich Biogen knapp gegen Sanofi durchgesetzt, um die Übernahme von Reata Pharmaceuticals für 7,3 Milliarden Dollar abzuschließen.Ein Unternehmen, das in einem behördlichen Antrag vom Freitag als "Partei A" bezeichnet werde, habe den Wettbewerb um Reata nach mehreren Bieterrunden um 50 Cents pro Aktie verloren, heiße es. Partei A sei Sanofi gewesen, hätten die Personen gesagt, die darum gebeten hätten, nicht identifiziert zu werden, weil die Angelegenheit nicht öffentlich sei, so Bloomberg. Repräsentanten von Reata, Sanofi und Biogen hätten demnach eine Stellungnahme abgelehnt.Reata habe sich auf die Entwicklung von Medikamenten gegen seltene Krankheiten spezialisiert. In den USA habe die Gesellschaft die Zulassung für Skyclarys zur Behandlung von Friedreich-Ataxie erhalten können - eine erbliche Erkrankung des zentralen Nervensystems.Sanofi dürfte nun nach weiteren interessanten Targets im Biotech-Sektor Ausschau halten. Klar sei: Biogen habe für Reata sehr tief in die Tasche gegriffen - wer investiert sei, beachte den Stopp bei 230 Euro."Der Aktionär" rechnet in den kommenden Wochen und Monaten mit weiteren Übernahmen im Biotech-Sektor aufgrund zahlreicher attraktiver Bewertungen, gerade im Bereich der Small und Mid Caps, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link