Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (28.07.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic und Helge Rechberger, Aktienanalysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Sanofi habe heute Früh bei der Präsentation seiner Quartalszahlen mit einer starken Leistung im zweiten Quartal bestochen. Diese habe zur Anhebung der Prognose für das Gesamtjahr 2022 geführt. Zudem liefere der Konzern reichhaltigen F&E-Nachrichtenfluss in den Bereichen Immunologie und Seltene Krankheiten.Der Geschäftsbereich Specialty Care sei dank Dupixent (EUR 1.963 Mio.; +43,4%) und zweistelligem Wachstum bei Seltenen Krankheiten um 21,6% gewachsen. Impfstoffe hätten um 8,7% zugelegt, dank der starken Erholung der Reise- und Auffrischungsimpfstoffe sowie des anhaltenden Wachstums des PPH-Geschäfts. General Medicines habe trotz der geringeren Nachfrage nach Lovenox im Zusammenhang mit COVID-19 ein Wachstum von 6,0% im Kerngeschäft erzielt. CHC habe im fünften Quartal in Folge ein Wachstum (+9,1%) erzielt, angetrieben von Husten & Erkältung, Allergie und Verdauungswellness.Der operative Gewinn von Sanofi, also der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern, sei im zweiten Quartal um 21,5% auf EUR 2,75 Mrd. gestiegen und habe damit die durchschnittliche Analystenschätzung von EUR 2,66 Mrd. übertroffen.Der französische Gesundheitskonzern habe seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben, da das Umsatzwachstum seines meistverkauften Medikaments Dupixent die Prognosen weiterhin übertreffe. Er erwarte nun für 2022 ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie von etwa 15% ohne Berücksichtigung von Währungsschwankungen. Zuvor habe das Unternehmen ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich prognostiziert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity