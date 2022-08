Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (11.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Die Aktien der Pharmakonzerne Sanofi und GSK (GlaxoSmithKline) würden am Donnerstag jeweils um knapp einbrechen. Hintergrund seien neue Sorgen über eine mögliche Haftung in Milliardenhöhe aufgrund von Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit einem ehemaligen Blockbuster-Medikament, wie "The Times" berichte. Konkret gehe es um das Medikament Zantac (Ranitidin), eines der wichtigsten Mittel in der Geschichte von GSK. Der Arzneistoff komme zur Behandlung und Vorbeugung von Sodbrennen zum Einsatz.Zantac sei laut der Nachrichtenagentur Bloomberg einst ein beliebtes Antazidum gewesen, das in den USA eine Reihe von Klagen wegen Körperverletzung ausgelöst habe, in denen behauptet werde, dass es Krebs verursache. Nun würden die Sorgen vor den rechtlichen Folgen und einer potenziellen Klagewelle wachsen.Der Druck auf die beiden Pharmahersteller steige. Die Anwälte, die mehr als 70.000 ehemalige Patienten vertreten würden, hätten neue Unterlagen eingereicht, so Fierce Pharma. Darin werde Sanofi beschuldigt, E-Mails von Mitarbeitern "in großem Umfang" vernichtet zu haben. Diese stünden im Zusammenhang mit dem Rückruf des Medikaments im Jahr 2019, bevor es 2020 vollständig durch die FDA verboten worden sei, heiße es weiter.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sanofi-Aktie: