Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (28.07.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Sanofi habe heute Morgendie Zahlen für das 2. Quartal 2023 veröffentlicht: Der Umsatz des französischen Pharmariesen sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,5% (währungsbereinigt +3,3%) auf EUR 9,97 Mrd. gesunken und habe damit leicht unter den Konsensusschätzungen von EUR 10,22 Mrd. gelegen Das bereinigte betriebliche Ergebnis sei leicht um 1,0% (währungsbereinigt +6,6%) auf EUR 2,73 Mrd. zurückgegangen und habe damit jedoch die Erwartungen von EUR 2,64 Mrd. übertroffen. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei leicht um 0,6% (währungsbereinigt +8,1%) auf EUR 1,74 gestiegen und habe damit ebenfalls die durchschnittlichen Analystenschätzungen von EUR 1,68 übertroffen.Wachstumstreiber sei erneut das entzündungshemmende Blockbuster-Medikament Dupixent (atopische Dermatitis und Asthma) gewesen, dessen Umsatz um 34,2% auf EUR 2,56 Mrd. zugelegt habe und damit die Konsensusschätzungen von EUR 2,55 Mrd. leicht übertroffen habe. Medikamente aus der zweiten und dritten Reihe seien jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben: Die Umsätze von Aubagio (ein Medikament zur Behandlung von Multipler Sklerose) seien im zweiten Quartal um 58,2% auf EUR 216 Mio. zurückgegangen, was auf verstärkte Konkurrenz auf dem US-amerikanischen Markt und Verzögerungen beim europäischen Markteintritt zurückzuführen sei.Das Unternehmen rechne auch mit einem Umsatzwachstum durch die neu eingeführte Behandlung von Blutgerinnseln, Altuviiio, bei der weniger Injektionen pro Monat erforderlich seien als bei der Standardtherapie, sowie durch eine Behandlung von Typ-1-Diabetes, die im Rahmen einer milliardenschweren Übernahme erworben worden sei. Analyst:innen zufolge seien die Markteinführungen von Medikamenten wichtige Tests für die Marketingfähigkeiten des Unternehmens, um das Vertrauen der Anleger:innen zurückzugewinnen, nachdem die Studienergebnisse eines einst vielversprechenden Brustkrebsmedikamentenkandidaten vor etwa einem Jahr enttäuschend ausgefallen seien.Ausblick: Die soliden Ergebnisse der ersten sechs Monate würden das Management veranlassen, die Prognose für den Rest des Jahres anzuheben. Sanofi erwarte nun, dass der Gewinn pro Aktie im Jahr 2023 zu konstanten Wechselkursen im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen werde (zuvor: niedriger einstelliger Prozentbereich). Unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse vom Juli 2023 werde der Währungseffekt auf den Gewinn je Aktie im Jahr 2023 auf -6,5% bis -7,5% geschätzt. Diese Neubewertung beinhalte rund EUR 400 Mio. an erwarteten einmaligen COVID-Impfstofferlösen in der zweiten Jahreshälfte.Die letzte Empfehlung für die Sanofi-Aktie lautete "Kauf", so Christian Hinterwallner und Helge Rechberger, Analysten der RBI. (Analyse vom 28.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.