Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

80,35 EUR -1,34% (05.09.2022, 14:24)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext - Paris Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (05.09.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Aktienanalyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF), senkt aber das Kursziel von 120 auf 110 EUR.Das zweite Quartal 2022 sei für Sanofi grundsätzlich solide ausgefallen. Der Konzern sei in der Lage gewesen, die meisten an ihn gestellten Erwartungen zu erfüllen und alle Sparten hätten ein robustes Ergebnis aufgewiesen. Auch der Wachstumstreiber Dupixent habe seine dynamische Entwicklung fortzusetzen vermocht. Trotz des guten Quartalberichts, habe Sanofi im August eine schwarze Woche durchlebt: Zuerst schien Anlegern das Risiko in Zusammenhang mit den Rechtsstreitigkeiten rund um das Medikament Zantac in Erinnerung gerufen worden zu sein, was zu einem deutlichen Rückgang des Kursniveaus geführt habe. Nur wenige Tage später habe der französische Pharmariese einen Forschungsrückschlag betreffend des Brustkrebsmedikaments Amcenestrant vermeldet, was zum Stopp der weiteren Entwicklung dessen geführt und dem Kursverfall der Sanofi-Aktie weiteren Rückenwind verliehen habe. Trotz dieser negativen Entwicklungen sei Antic vom Investment-Case Sanofi aufgrund der starken Fundamentaldaten weiterhin überzeugt, auch wenn es mittelfristig aufgrund der Rechtsstreitigkeiten etwas holprig werden könnte. Die geschätzten Umsatz- (7,1% vs. 4,3%) und Gewinnwachstumsraten (10,3% vs. 5,2%) des Konzerns für die Jahre 2021-2024e lägen deutlich über jenen der Vergleichsgruppe. Des Weiteren werde die Aktie zurzeit mit einem Abschlag von 25% auf Basis von KGV, EV/Sales und EV/EBIT 2022e/2023e gehandelt und liege auf Basis derselben Kennzahlen knapp 20% unter ihrem historischen Schnitt.Aus diesem Grund bekräftigt Benedikt-Luka Antic, Aktienanalyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Sanofi-Aktie, senkt in Anbetracht der Unsicherheiten bezüglich der Zantac-Rechtsstreitigkeiten das Kursziel allerdings von 120 auf 110 EUR. (Analyse vom 05.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Sanofi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:80,36 EUR -0,30% (05.09.2022, 14:12)