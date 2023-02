7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (06.02.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät die Aktie der Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) weiterhin zu kaufen.Das Q4 2022 von Sanofi habe im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprochen. Der Umsatz des französischen Pharmariesen habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7,3% (währungsbereinigt +2,6%) auf EUR 10,73 Mrd. verbessert, während der bereinigte Gewinn je Aktie sich um 23,9% (währungsbereinigt: +17,4%) auf EUR 1,71 gesteigert habe. In beiden Fällen habe der Konzern nur marginal die Erwartungen der Analysten von im Schnitt EUR 11,01 Mrd. bzw. EUR 1,72 verfehlt.Das Ergebnis sei abermals von dem Blockbustermedikament Dupixent (Neurodermitis/Asthma) getrieben worden, welches einen Umsatz von EUR 2,40 Mrd. und somit ein währungsbereinigtes Wachstum von satten 42,1% verzeichnet habe. Die Gesamtzahl an Dupixent-Verschreibungen sei im Jahresvergleich um ganze 34% angestiegen, Neuverschreibungen sogar um 48%. Indes würden die Anwendungsgebiete des Medikaments laufend erweitert ("Label Expansion").R&D: Der Fokus der Anleger:innen liege in den kommenden Monaten klar auf dem RSV-Medikament Beyfortus sowie dem Arzneimittel Altuviiio (Hämophilie). Bei Beyfortus handle es sich um den ersten und zurzeit einzigen Antikörper zur RSV-Prophylaxe für Säuglinge in Form einer Einzeldosis, welcher zusammen mit AstraZeneca entwickelt worden sei und bereits seit November 2022 in Europa zugelassen sei. Von der US-Behörde FDA werde eine Entscheidung in Q3 2023 erwartet. Altuviiio habe bereits im März 2022 mit überzeugenden Studienergebnissen auf sich aufmerksam gemacht. Das Medikament solle aller Voraussicht nach noch Ende Februar 2023 von der FDA das grüne Licht erhalten.Ausblick: Für das Geschäftsjahr 2023 erwarte sich der Konzern eine Verbesserung des bereinigten Gewinns je Aktie im niedrigen einstelligen Prozentbereich, ausschließlich etwaiger Währungseffekte. Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Wechselkurse von Januar 2023 rechne man hier mit negativen Währungseffekten im Ausmaß von 3,5 bis 4,5%.Zantac: Die Sanofi-Aktie habe sich seit den markanten Kursrückgängen im August 2022 in Zusammenhang mit den bevorstehenden Rechtsstreitigkeiten rundum das Medikament Zantac noch nicht erholt und werde dies aller Wahrscheinlichkeit auch erst mit neuen Informationen über die Verteilung des Rechtsrisikos und ersten konkreten Vorstellungen über mögliche Schadensersatzzahlungen. Die ersten Klagen gegen Sanofi würden im Februar 2023 in Kalifornien abgehandelt und könnten für ein gewisses Maß an Aufschluss sorgen.Wir sind vom Investment-Case Sanofi aufgrund der starken Fundamentaldaten weiterhin überzeugt, auch wenn es kurzfristig aufgrund der Rechtsstreitigkeiten etwas holprig werden könnte, so Antic. Die Aktie werde zurzeit mit einem deutlichen Abschlag von 34% auf Basis von KGV, EV/Sales und EV/EBIT für 2023e gehandelt und liege auf Basis derselben Kennzahlen knapp 20% unter ihrem 10-jährigen Schnitt.Aufgrund des seiner Ansicht nach nicht in diesem Ausmaß gerechtfertigten Bewertungsabschlags bekräftigt Benedikt-Luka Antic, Analyst der RBI, sowohl seine "Kauf"-Empfehlung als auch das Kursziel von EUR 110 für die Sanofi-Aktie. (Analyse vom 06.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen