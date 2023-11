Börsenplätze Sanofi-Aktie:



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (22.11.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF), senkt aber sein Kursziel.Das Q3/2023 sei mager ausgefallen, aber vor allem der Ausblick habe die Aktie in den Keller geschickt. Das Grundproblem liege allerdings in einer schwachen Pipeline. Dennoch sei Sanofi äußerst attraktiv bewertet.Sanofi sei nach dem mageren Quartalsergebnis und dem deutlich niedrigeren Gewinnausblick zurecht vom Markt abgestraft worden. Für den Analysten sei aber vor allem die Pipeline ein langfristiges Problem und auch ein Grund, das Preisziel herunterzusetzten. Sanofi müsse sich neu erfinden, um langfristig erfolgreich zu sein. Die Abspaltung der Consumer-Sparte könnte ein erster Schritt in die richtige Richtung sein. Die Firma handele außerdem mit Abschlägen zu anderen europäischen Pharma-Riesen.Auf Basis einer relativen EV/EBIT und KGV-Bewertung im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen kommt Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, somit auf ein deutlich niedrigeres Preisziel von EUR 93,00, behält aber seine Kaufempfehlung auch aufgrund der Dividendenrendite von über 4% bei. (Analyse vom 22.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity