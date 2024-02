Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (27.02.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) weiterhin zu kaufen.Beim Jahresergebnis sei Sanofi sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn unter den Erwartungen zu stehen gekommen. Zwar habe das Unternehmen mit einem Umsatzplus von 5,3% auf EUR 43,07 Mrd. ein stabiles Wachstum verzeichnet, sei damit aber hinter den Prognosen zurückgeblieben. Auch der unbereinigte Gewinn pro Aktie habe mit EUR 4,31 deutlich unter den Erwartungen gelegen. Der Geschäftsbericht erinnere an den Quartalsbericht zum dritten Quartal 2023, als Umsatz und Gewinn ebenfalls die Erwartungen verfehlt hätten und die Aktie wegen des gesenkten Ausblicks stark eingebrochen sei.Der Ausblick sei diesmal nicht so dramatisch ausgefallen und für das Geschäftsjahr 2024 erwarte Sanofi einen währungsbereinigten Gewinn je Aktie, der nahezu stabil bleiben solle. Dennoch habe die Aktie am Tag der Veröffentlichung nachgegeben, und auch die Analysten der RBI seien von dem Ergebnis wenig beeindruckt.Positiv überraschen können habe jedoch das Blockbuster-Medikament Dupixent. Im Gesamtjahr 2023 habe das Allergiemedikament ein Umsatzplus von 34% auf EUR 10,7 Mrd. erzielt. Allein im vierten Quartal 2023 sei der Umsatz um 31,3% auf fast EUR 3 Mrd. gestiegen. Zudem sei der Zulassungsantrag für Dupixent zur Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) in den USA im Dezember 2023 abgeschlossen worden.Dupixent sei ein beeindruckender Kassenschlager für Sanofi, aber alles habe ein Ende. Konkret laufe das Patent für das Neurodermitis-Medikament 2029 aus. Bis dahin sei noch Zeit, aber trotzdem müsse sich Sanofi Gedanken darüber machen, wie man den Umsatzverlust in der Zukunft ausgleichen wolle. Hier sei die von den Analysten der RBI in der vorherigen Aktieninfo schon bekrittelte Pipeline der Firma gefragt, die leider auf voller Linie versage. Die Analysten der RBI würden ihr einen Nettobarwert von EUR 8,9 Mrd. geben, dem gegenüber stünden jährliche F&E-Ausgaben von EUR 6,7 Mrd. Das Verhältnis der zwei Zahlen sei somit 1,32, und damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt von rund 2,5. Diese F&E-Leistung lasse zu wünschen übrig und sei für die Analysten der RBI auch der Grund, der Firma trotz der sehr attraktiven Bewertung kein höheres Kursziel zu geben.Die Situation des französischen Pharma-Riesen lasse sich in zwei Wörtern beschreiben: Dupixent und Pipeline. Das Blockbuster-Medikament der Firma werde weiterhin für ein gesundes Umsatzwachstum sorgen, die Analysten der RBI würden mit einem Dupixent-Spitzenumsatz um die EUR 20 Mrd. im Jahr 2029 rechnen, danach werde dieser allerdings höchstwahrscheinlich fallen. Mit diesem Kassenschlager komme auch ein politisches Risiko: Dupixent sei eines der Medikamente, das konkret von der Biden-Administration für eine Preis-Nachverhandlung auserkoren worden sei. Auf der anderen Seite stehe eine Pipeline, die diese langfristigen Umsatzrückgänge nach aktuellem Stand nicht ausgleichen werde.Sanofi sei erstaunlich ineffizient, wenn es um die Entwicklung von Medikamenten gehe. Wenn sich das nicht ändere, werde sich auch die niedrige Bewertung kaum ändern. Trotzdem würden die Analysten der RBI glauben, dass die Aktie eben genau aufgrund dieser Bewertung Aufwärtspotenzial habe. Selbst wenn die Bewertung niedrig bleibe, könne die Firma über Umsatzwachstum die Aktie nach oben treiben. Sollte sich dann die Bewertungslücke auch nur leicht verkleinern, so könnte die Aktie dadurch starken Aufwärtsdruck bekommen.Auf Basis der KGV, EV/EBIT und EV/Sales Bewertung im Vergleich zur Peer-Gruppe bleibt Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bei seinem "Kauf" für Sanofi und setzt ein Kursziel von EUR 95,00. (Analyse vom 27.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: