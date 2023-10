Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe.



Wien (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Sanofi habe heute Morgen den Quartalsbericht zum Q3 2023 veröffentlicht. Der Umsatz der Firma im dritten Quartal 2023 sei um -4,1% im Vergleich zum Vorjahresquartal auf EUR 12 Mrd. gesunken und somit leicht unter die Konsensschätzungen gefallen. Der IFRS konforme Nettoertrag sei auf EUR 2,5 Mrd. gekommen und habe somit ein Wachstum von fast 22% gegenüber dem Vorjahresquartal verbuchen können. Der IFRS konforme Gewinn pro Aktie habe bei EUR 2 gelegen. Beide Gewinnzahlen seien leicht unter den Markterwartungen zu liegen gekommen.Umsatztreiber sei auch in diesem Quartal weiterhin das Allergiemedikament Dupixent gewesen. Der Umsatz mit dem Star-Medikament sei um 32,8% auf EUR 2,8 Mrd. gestiegen. Das Medikament werde zur Behandlung einer Vielzahl von allergischen Erkrankungen eingesetzt, darunter atopische Dermatitis und Asthma. Dupixent sei mittlerweile in über 60 Ländern zugelassen und dürfte sich zu einem der meistverkauften Medikamente der Welt entwickeln. Auch das vor kurzem neu eingeführte Medikament zur Behandlung von Blutgerinnsel Altuviio könne einen starken Markteintritt verbuchen und sei auf EUR 46 Mio. Umsatz gekommen. Das Medikament sei außerdem im vergangenen Quartal in Japan und China für Patient:innen zugelassen worden. Einen starken Rückgang habe das Multiple Sklerose Medikament Aubagio hinnehmen müssen. Der Umsatz sei hier auf EUR 199 Mio. gefallen, ein Minus von über 60% im Vergleich zum Vorjahr. Das Medikament habe mit Generika Wettbewerb zu kämpfen, welche den Preis vor allem in den USA stark drücken würden.Auch auf der M&A Seite gebe es von Sanofi Neuigkeiten: Der französische Pharmakonzern wolle seinen Geschäftsbereich Consumer Healthcare im vierten Quartal 2024 an die Börse bringen. Der Bereich sei der Hersteller von bekannten Marken wie Voltaren, Doliprane und Neosporin. Der Verkauf des Geschäfts solle Sanofi ermöglichen, sich auf die Entwicklung von Medikamenten im Kerngeschäft zu konzentrieren.Sanofi habe seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2023 heute früh bestätigt, darunter die Prognose für das Nettoergebnis pro Aktie. Sanofi erwarte, dass diese Zahl für 2023 währungsbereinigt (CER) um einen mittleren einstelligen Prozentsatz wachsen werde, sofern keine unvorhergesehenen größeren negativen Ereignisse eintreten würden. Diese Prognose beinhalte einmalige COVID-19-Impfstoffumsätze in Höhe von rund EUR 400 Mio. im vierten Quartal.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.