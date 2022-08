Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, EN Paris: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (17.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Zur Wochenmitte rutsche das Papier des Pharmakonzerns an das Ende des französischen Leitindex CAC 40. Hintergrund sei ein Rückschlag bei der Entwicklung eines potenziellen Blockbusters im Forschungsbereich der Onkologie. Der negative Newsflow rund um die Gesellschaft reiße damit einfach nicht ab.Der Pharmakonzern habe die Entwicklung des Brustkrebsmedikaments Amcenestrant in einer späten Studienphase beendet. Analyst Peter Welford von der US-Bank Jefferies habe für das Mittel einen Spitzenumsatz von 2 Mrd. USD nach einer Zulassung im Jahr 2025 prognostiziert - bei einer Wahrscheinlichkeit der Zulassung von 60%. Das entspreche 2,30 Euro je Aktie im Bewertungsmodell. Im Handel heiße es dazu, Sanofi werde nun noch abhängiger von Dupixent.Zuletzt hätten zudem neue Sorgen über eine mögliche Haftung in Milliardenhöhe aufgrund von Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit einem ehemaligen Blockbuster-Medikament den Kurs der Sanofi-Aktie belastet.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sanofi-Aktie: