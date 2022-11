Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

87,99 EUR -0,77% (30.11.2022, 08:39)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

88,19 EUR +0,34% (29.11.2022, 17:39)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext Paris-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (30.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der Biopharma-Branche bahne sich eine weitere große Transaktion an. Gleich drei namhafte Player würden eine Übernahme des auf seltene Krankheiten spezialisierten Unternehmens Horizon Therapeutics ausloten. Es bestehe demnach aber darüber keine Gewissheit, dass ein Angebot für die Gesellschaft abgegeben werde.Laut Horizon Therapeutics befinde sich man in "sehr vorläufigen Gesprächen" mit dem Biotech-Giganten Amgen, der Johnson & Johnson-Tochter Janssen Global Services sowie dem Pharma-Riesen Sanofi. Die Gespräche könnten zu einem Angebot für Horizon führen oder auch nicht, habe die Gesellschaft am Dienstag in Dublin mitgeteilt.Horizon Therapeutics mit etwa 2.000 Mitarbeitern fokussiere sich auf seltene Krankheiten. Der Umsatz habe im vergangenen Jahr bei rund 3,2 Milliarden US-Dollar gelegen. Vor dem Bekanntwerden der Gespräche sei Horizon Therapeutics mit knapp 18 Milliarden Dollar bewertet worden. Nach US-Börsenschluss sei das Papier 30 Prozent nach oben geschossen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Sanofi-Aktie: