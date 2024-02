Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (01.02.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sanofi sei heute bei den Umsatzzahlen klar hinter die Markterwartungen gefallen. Auch sonst sei der Jahresabschluss nicht zu bejubeln gewesen, mit Ausnahme des Blockbuster-Medikaments Dupixent. Für 2024 erwarte man sich ein Gleichbleiben des Gewinnbildes.Im Geschäftsjahr 2023 habe Sanofi zwar ein stabiles Wachstum mit einem Umsatzanstieg von 5,3% auf EUR 43,07 Mrd. verzeichnet, sei damit aber um knapp 4% hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Auch der bereinigte Gewinn pro Aktie (EPS) sei um 5,4% auf EUR 8,11 gestiegen und damit fast punktgenau bei den erwarteten EUR 8,10 gelandet. An dieser Stelle sei es jedoch angeraten, sich auch das IFRS-konforme unbereinigte EPS anzuschauen. Dieses sei nämlich mit EUR 4,31 weit unter den Erwartungen gelandet. Der große Unterschied werde vom Unternehmen vor allem mit sehr hohen Anpassungen der ersten Zahl für Abschreibungen, Wertminderungen und Restrukturierungskosten begründet.Ein Geschäftsbericht von Sanofi wäre nichts ohne das Blockbuster-Medikament Dupixent. Im Gesamtjahr 2023 habe das Allergiemedikament ein Umsatzplus von 34% auf EUR 10,7 Mrd. erzielt. Allein im vierten Quartal 2023 sei der Umsatz um 31,3% auf fast EUR 3 Mrd. gestiegen. Zudem sei der Zulassungsantrag für Dupixent zur Behandlung der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) in den USA im Dezember 2023 abgeschlossen worden.Für das Geschäftsjahr 2024 erwarte Sanofi, dass der Gewinn pro Aktie unter Berücksichtigung eines erwarteten Anstiegs des effektiven Steuersatzes auf etwa 21% auf CER-Basis nahezu stabil bleiben werde.Die letzte Empfehlung für die Sanofi-Aktie lautet "Kauf", so Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.