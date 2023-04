Börsenplätze Sanofi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

102,64 EUR +0,45% (27.04.2023, 09:40)



Euronext Paris-Aktienkurs Sanofi-Aktie:

102,62 EUR +0,12% (27.04.2023, 09:39)



ISIN Sanofi-Aktie:

FR0000120578



WKN Sanofi-Aktie:

920657



Ticker-Symbol Sanofi-Aktie:

SNW



Euronext Paris-Symbol Sanofi-Aktie:

SAN



NASDAQ OTC-Symbol Sanofi-Aktie:

SNYNF



Kurzprofil Sanofi S.A.:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (27.04.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sanofi habe sein Zahlenwerk zu Q1/2023 veröffentlicht. Der Umsatz des französischen Pharmariesen habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,7% (währungsbereinigt +5,5%) auf EUR 10,22 Mrd. (Konsens: EUR 10,30 Mrd.) verbessert. Das bereinigte operative Ergebnis sei um 8,7% (währungsbereinigt +9,3%) auf EUR 3,33 Mrd. gestiegen und habe damit die Erwartungen von EUR 3,15 Mrd. übertreffen können. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich um 11,3% (währungsbereinigt: +11,9 %) auf EUR 2,16 gesteigert und sei somit ebenfalls in der Lage gewesen, die Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 2,00 zu übertreffen.Das Ergebnis sei abermals durch das Blockbustermedikament Dupixent (atopischer Dermatitis und Asthma) gestützt worden, welches umsatztechnisch ein Wachstum von satten 39,7% auf EUR 2,32 Mrd. verzeichnet und damit über den Konsensusschätzungen von EUR 2,27 Mrd. gelegen habe.Die zu Jahresbeginn von Sanofi aufgestellte Prognose sei bestätigt worden. Das Unternehmen habe am Donnerstag erklärt, dass es für 2023 immer noch ein Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie im niedrigen einstelligen Bereich erwarte, wobei ein erwarteter negativer Währungseffekt von 5,5 bis 6,5% nicht berücksichtigt sei. In einer ersten vorbörslichen Reaktion sei die Sanofi-Aktie leicht höher gehandelt worden.Die letzte Empfehlung für die Sanofi-Aktie lautet "Kauf", so Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.04.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity