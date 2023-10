Börsenplätze Sanofi-Aktie:



Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) ist ein in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf und Zentrales Nervensystem tätiges Pharmaunternehmen. Es entstand im Jahr 2004 aus dem Zusammenschluss von Sanofi-Synthelabo mit Aventis. Durch Tochtergesellschaften, Kooperationen oder Joint Ventures ist der Konzern in Europa, den USA und in Japan stark vertreten. In seiner Forschung konzentriert sich Sanofi vorrangig auf die Bereiche Diabetes/Stoffwechsel, Herz-Kreislauf, Thrombose, Zentrales Nervensystem, Innere Medizin, Onkologie und Prävention durch Impfstoffe. (27.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sanofi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des französischen Pharmakonzerns Sanofi S.A. (ISIN: FR0000120578, WKN: 920657, Ticker-Symbol: SNW, Euronext Paris-Symbol: SAN, NASDAQ OTC-Symbol: SNYNF) unter die Lupe.Die Sanofi-Aktie stehe zum Wochenschluss massiv unter Druck. Mehr als 15 Prozent gehe es auf der Handelsplattform Tradegate bei dem Titel nach unten auf 85,99 Euro. Zum einen hätten die heute präsentierten Zahlen unter den Erwartungen des Marktes gelegen, zum anderen solle der Gewinn im kommenden Jahr sinken.Der Pharmakonzern rechne damit, dass sein bereinigter Gewinn je Aktie im Jahr 2024 um einen "niedrigen einstelligen" Prozentsatz sinken werde, und habe auf höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung und einen höheren Steuersatz verwiesen. Im Jahr 2025 rechne Sanofi dann mit einer starken Erholung. Dies konnte die Marktteilnehmer allerdings nicht überzeugen.Im zurückliegenden dritten Quartal habe der Konzern Gewinn je Aktie von 2,55 Euro erzielt. Analysten hätten sich hier im Vorfeld mehr erhofft. Der Umsatz sei im gleichen Zeitraum währungsbereinigt um 3,2 Prozent auf 11,96 Mrd. Euro geklettert - ebenfalls weniger als erwartet worden sei. Den Ausblick für das laufende Jahr habe Sanofi aber bestätigt. Hier solle der bereinigte Gewinn je Aktie weiterhin im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen.Des Weiteren habe Sanofi die Abspaltung seiner Sparte Consumer Healthcare angekündigt. Mit diesem Schritt wolle das Management seinen Fokus verstärkt auf die Biopharma-Sparte richten. Am wahrscheinlichsten sei die Gründung einer eigenen börsennotierten Gesellschaft, hab es weiter geheißen. Die Abspaltung könnte bereits im vierten Quartal des nächsten Jahres vollzogen werden. Dieser Schritt sei sicherlich als positiv zu werten.Die Sanofi-Aktie ist keine laufende Empfehlung des AKTIONÄR, Anleger warten hier weiterhin ab, so Marion Schlegel. Wichtig sei aus charttechnischer Sicht, dass das Jahrestief bei 82,40 Euro nicht unterschritten werde. (Analyse vom 27.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link