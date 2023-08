Auch je nach Sektor gebe es erhebliche Unterschiede. So sei zwar das Verarbeitende Gewerbe schwach, während sich der Dienstleistungssektor stark zeige - ein Phänomen, das fast überall zu beobachten sei. "Allerdings erhalten wir viel mehr Daten über Deutschland und aus dem verarbeitenden Gewerbe, sodass sich das mediale Bild verzerrt", so Steven Bell. Für ihn stehe fest: Die Dinge seien nicht so schlecht, wie die Schlagzeilen würden vermuten lassen.



Hinzu komme: Auch die Arbeitslosigkeit gehe weiter zurück und befinde sich in der Eurozone aktuell auf einem Rekordtief. Des Weiteren habe sich das Verbrauchervertrauen deutlich verbessert, und nicht ausgegebene Ersparnisse könnten sich in mehr Ausgaben niederschlagen. Andererseits sei aber die Inflation immer noch hoch - doppelt so hoch wie in den USA. "Das bedeutet Aufwärtsdruck auf die Löhne", erläutere Bell.



In Europa gebe es bei den Löhnen zwar weniger Inflationsindexierung als in der Vergangenheit, aber immer noch viel mehr als in den USA. Die Folge: Die Lohn-Preis-Spirale laufe immer noch in die falsche Richtung. "Mit einem Rückgang der Gesamtinflation wird sich die Lage bessern. Aber es wird noch einige Monate dauern, bis es soweit ist", laute das Fazit des Chefökonoms.



Das Vereinigte Königreich habe ebenfalls seine Eigenheiten. Zum einen sei die britische Wirtschaft im Vergleich zur Eurozone oder den USA sehr anfällig gegenüber einem Anstieg der Leitzinsen, bedingt durch die Struktur des britischen Immobilienmarktes. Hinzu komme, dass die britische Regierung den Mindestlohns um 10 Prozent erhöht habe.



"Aus sozialer Sicht ist dies zu begrüßen, hat jedoch die Lohninflation zusätzlich angeheizt", kommentiere der Chefökonom von Columbia Threadneedle. Dies sei jedoch eine einmalige Maßnahme, die sich im nächsten Jahr nicht wiederholen werde. Ein bedeutender Faktor sei außerdem die Schwäche des Pfund Sterling im letzten Jahr gewesen: Diese habe sich mit bis zu zwei Prozentpunkten auf die aktuelle Inflation niedergeschlagen.



Nun stehe aber eine Trendwende bevor: "Die jüngsten Inflationsdaten zeigten eine deutliche Entspannung und werden sich weiter verbessern, sobald die Energiekosten der Haushalte weiter sinken", so Bell. Zuvor seien die Energiekosten um 200 Prozent gestiegen, dürften im kommenden Monat jedoch um 17 Prozent sinken und im Oktober weiter abnehmen. Auch sollte das jüngst wieder erstarkte Britische Pfund dazu beitragen, die Inflation zu senken.



In Europa sei die Inflation höher und eine weiche Landung sei hier bei weitem nicht so sicher wie in den USA. Es gebe aber auch gute Neuigkeiten: Nachdem sich die Situation in den USA entschärft habe, scheinen die Finanzmärkte nun auch für das Vereinigte Königreich und die Eurozone zuversichtlicher zu sein. "Diese Ansicht teile ich auch", erkläre Steven Bell. (01.08.2023/ac/a/m)







