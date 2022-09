NYSE-Aktienkurs Sandstorm Gold-Aktie:

Kurzprofil Sandstorm Gold Corp.:



Sandstorm Gold Ltd. (ISIN: CA80013R2063, WKN: A1JX9B, Ticker-Symbol: AYS1, Toronto Stock Exchange-Symbol: SSL, NYSE-Symbol: SAND) mit Sitz in Vancouver ist ein Streaming- und Royalty-Unternehmen mit Schwerpunkt auf Gold. Das kanadische Unternehmen bietet Finanzierungslösungen für Goldbergbauunternehmen an. (29.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sandstorm Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Sandstorm Gold Corp. (ISIN: CA80013R2063, WKN: A1JX9B, Ticker-Symbol: AYS1, Toronto Stock Exchange-Symbol: SSL, NYSE-Symbol: SAND) unter die Lupe.

Sandstorm Gold habe die wohl dümmste Managemententscheidung getroffen. Noch vor wenigen Tagen habe der Chart der Aktie erstaunlich fest ausgesehen. Offenbar sei der Kurs aber nur gestützt worden, um eine Kapitalmaßnahme vorzubereiten. Das Ganze sei umso erstaunlicher, da Sandstorm Gold in den vergangenen Monaten eigene Aktien zurückgekauft habe, nur um nun wieder neue Aktien auszugeben. Das könne man sich nicht ausdenken Das Management des kanadischen Unternehmens müsse sich fragen, was man Aktionären noch alles zumuten wolle, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 29.09.2022)