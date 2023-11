Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Börsenplätze Samsung SDI-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Samsung SDI-Aktie:

90,40 EUR +11,88% (06.11.2023, 15:05)



ISIN Samsung SDI-Aktie:

US7960542030



WKN Samsung SDI-Aktie:

923086



Ticker-Symbol Samsung SDI-Aktie Deutschland:

XSDG



Kurzprofil Samsung SDI Co. Ltd.:



Das koreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (06.11.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Samsung SDI Co. Ltd. (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Weltweit sei es zuletzt mit Aktien aus dem Batterie- und Lithiumsektor bergab gegangen. Diesem Treiben schaue die koreanische Finanzaufsichtsbehörde nicht mehr länger zu und habe ein Leerverkaufsverbot für die dort gelisteten Unternehmen verordnet. Die Maßnahme zeige Wirkung, das seien die Folgen.Am Montag habe die in Seoul ansässige Finanzaufsichtsbehörde mitgeteilt, das Verbot von Leerverkäufen erneut einzuführen. Dabei solle die Regel zunächst bis Juni 2024 gelten. Daraufhin habe es eine Rally bei den lokalen Batterieherstellern gegeben, so lege die Aktie von Samsung SDI im europäischen Handel etwa zehn Prozent zu.In der Batterietechnologie würden China und Korea eine führende Rolle weltweit einnehmen. So plane der koreanische Batteriehersteller Samsung SDI im Jahr 2027 mit dem kommerziellen Verkauf von Festkörperbatterien. Diese seien im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien mit einer größeren Energiedichte ausgestattet und würden dafür sorgen, dass der Ladeprozess verkürzt werde und größere Reichweiten erzielt würden. Laut Konzernangaben würden im vierten Quartal erste Muster von Festkörperbatterien ausgeliefert.Samsung SDI sei ein hoch spannendes Unternehmen und habe eine führende Stellung bei der Entwicklung von Festkörperbatterien. Das bereits gut gefüllte Kundenportfolio dürfte beim Erfolg der Festkörperbatterien weiterwachsen. Mit einem aktuellen KGV 15 bei einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 sei die Aktie attraktiv bewertet.Samsung SDI ist mit Stopp 70 Euro und Kursziel 140 Euro eine Empfehlung von "Der Aktionär", so Jürgen Dreifürst.Samsung SDI sei Mitglied im "Der Aktionär" E-Mobilität Batterie-Index. Weitere Indexmitglieder kämen unter anderem aus dem Bereich der E-Autohersteller und dem Lithiumsektor. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AAU könnten Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von acht Unternehmen teilhaben. (Analyse vom 06.11.2023)