Kurzprofil Samsung SDI Co. Ltd.:



Das südkoreanische Technologie-Unternehmen Samsung SDI (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) fokussiert sich auf die Entwicklung und Produktion von Lithium-Ionen-Batterien und Komponenten für Halbleiter und Displays. (07.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Samsung SDI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Samsung SDI Co. Ltd. (ISIN: US7960542030, WKN: 923086, Ticker-Symbol: XSDG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lithium-Ionen-Batterien hätten im Bereich der E-Mobilität noch eine dominierende Stellung. Der koreanische Konzern Samsung SDI arbeite an der neueren Feststoffbatterie-Technologie und habe dazu gute Nachrichten parat, die zu einem Kurssprung geführt hätten.Nachdem Samsung SDI in der Vergangenheit nur vage Aussagen zur Serienreife der Feststoffbatterie gemacht habe, sei der Konzern auf einer Telefonkonferenz erstmals sehr konkret geworden. Die Koreaner seien äußerst positiv gestimmt, ihre neue Technologie im Jahr 2027 in Serienreife und somit zur Massenproduktion freizugeben. Die Nachrichten würden von der Börse entsprechend honoriert, die Aktie habe daraufhin mehr als zehn Prozent zugelegt.Im Gegensatz zu Lithium-Ionen-Batterien würden Feststoff-Batterien feste Materialien als Elektrolyt anstelle von flüssigen verwenden. Feststoff-Batterien würden potenzielle Vorteile wie höhere Energiedichte, verbesserte Sicherheit und Stabilität sowie eine längere Lebensdauer im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien bieten. Ein weiterer Vorteil sei eine schnellere Ladezeit gegenüber einer Lithium-Ionen-Batterie.Samsung SDI habe einen sehr guten Ruf in der Autobranche, zu den Kunden würden unter anderem Stellantis ( ISIN NL00150001Q9 WKN A2QL01 ), General Motors sowie die deutschen Autokonzerne BMW ( ISIN DE0005190003 WKN 519000 ) und Audi zählen. Der Chart von Samsung SDI sei allerdings ein Bild des Grauens, die Aktie befinde sich immer noch in einem Abwärtstrend. Nahezu alle Analysten würden die Aktie zum Kauf empfehlen, dabei sei das durchschnittliche Kursziel 60 Prozent über dem derzeitigen Kursniveau.Die guten Nachrichten zur Feststoffbatterie könnten für weitere steigende Kurse sorgen, trotzdem sollten Anleger zunächst eine Bodenbildung abwarten, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär" zur Samsung SDI-Aktie. Mit einem derzeitigen KGV 13 sei das Unternehmen fair bewertet. (Analyse vom 07.03.2024)